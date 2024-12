Une piscine canine offre des séances privées aux chiens policiers pour leur permettre de faire de l'exercice et de se détendre

Maverick Mutts, une piscine pour chiens située à Walsall (Angleterre) et gérée par la London Midland Railway Club Association, voulait faire un geste pour les canidés qui servent au sein des forces de l’ordre. Il a ainsi été décidé de leur offrir des séances privées et les bénéficiaires s’en donnent à cœur joie.

Ils s’appellent Goose, Arthur, Uno ou encore Cadie. Ces chiens font encore partie de l’unité canine de la police des Midlands de l’Ouest ou sont à la retraite, et ont régulièrement l’occasion de patauger joyeusement dans la piscine de Maverick Mutts lors de sessions qui leur sont exclusivement réservées. Le but est de leur permettre de pratiquer la nage de manière ludique et surtout de profiter de moments de détente entre amis, d’après Express & Star.



WMP Dog Unit / X

Les chiens policiers avaient déjà accès à un bassin d’hydrothérapie pour renforcer leur mobilité, prendre soin de leurs articulations et se remettre de blessures, mais à la piscine de Walsall, ils ne font que jouer.

Maverick Mutts in Walsall welcomed some of our police dogs for a swim today.

They all loved splashing around in the new pool and getting us soaked...

Pictures featuring both operational and retired dogs Goose, Arthur, Uno and Cadie. pic.twitter.com/Qu4FMlvp8V