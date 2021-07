Ce chien atteint de déformations physiques et autres maladies surmonte de nombreux défis au quotidien avec le soutien de sa famille

Moose pourrait être qualifié de chien « imparfait ». L'animal compile les malformations physiques et les maladies, rendant son physique quelque peu atypique. Cela ne l'empêche pas d'être heureux pour autant.

Jennifer Osbourn a rencontré Moose dans une animalerie située dans l'Ohio (États-Unis), en juin 2016. Elle est instantanément tombée amoureuse de ce chien très particulier.

Bien qu'elle soit partisane de l'adoption plutôt que de l'achat, elle a décidé de ramener Moose à la maison, de peur qu'il ne soit abattu ou abandonné.

© Jennifer Osbourn

« Je sais que je l'ai sauvé », a déclaré la jeune femme de 26 ans. « Nous pensons que Moose est né de cette façon. »

Le canidé est l'image même d'un personnage issu d'une œuvre d'art abstraite : son crâne, son museau et ses yeux sont déformés. Et la liste des soucis est encore longue...

© Jennifer Osbourn

Des problèmes de santé graves

D'après Daily Mail, Moose est né avec des parties de son cerveau manquantes. Il souffre également d'une myriade de problèmes de santé, dont des allergies saisonnières faisant saillir les conduits lacrymaux de la paupière.

Sa propriétaire a expliqué que le chien a aussi des crises de douleur. « Elles affectent son corps et son cerveau, et ont laissé tout son corps se contracter et lui faire mousser la bouche. » Bien qu'il prenne un traitement spécifique pour soigner ce mal, Moose continue d'avoir des convulsions de temps en temps. Ces dernières peuvent parfois durer des heures.

© Jennifer Osbourn

« L'avant de son cerveau est également écrasé », a ajouté la jeune femme. « Seule la zone avant de son cerveau est affectée et ses crises vont probablement empirer, mais son neurologue ne croit pas que cela raccourcira sa vie. »

© Jennifer Osbourn

Des épreuves que Moose n'affronte jamais seul

Malgré les nombreuses difficultés auxquelles le quadrupède a été confronté jusqu'à présent, il reste un compagnon joyeux et fidèle.

© Jennifer Osbourn

« C'est le chien le plus heureux que j'ai jamais rencontré », a confié Jennifer Osbourn. « Il est extrêmement intelligent, a beaucoup de personnalité et aime tout le monde. »

© Jennifer Osbourn

Et sa santé a un prix. 2 000 $ (1 700 €) : c'est le montant des frais vétérinaires que sa famille doit payer tous les ans.

© Jennifer Osbourn

Même si chaque jour est un nouveau défi, Moose et Jennifer sont la joie de vivre incarnée. Moose sait qu'il pourra toujours compter sur les membres aimants de son foyer.