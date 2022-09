Ce chien accompagnant sa propriétaire au travail lui offre tous les jours un cadeau différent (vidéo)

Un chien offre quotidiennement des cadeaux, tous plus surprenants les uns que les autres, à sa propriétaire qu’il accompagne au travail. Un récit à la fois amusant et touchant, rapporté par The Dodo.

Jon Snow est un American Bully (croisé American Staffordshire Terrier ou Pitbull / Bulldog Anglais ou Américain) dont le nom, vous l’aurez relevé si vous connaissez la série, a été choisi en référence à un personnage clé de Game of Thrones. Il vit avec sa maîtresse, Heidy Lopez, dans l’Etat de l’Illinois.

La jeune femme et son chien sont inséparables. Ce dernier l’accompagne même sur son lieu de travail depuis février 2021. Jon Snow adore cela, et les collègues de sa maîtresse sont toujours ravis de le retrouver le matin.



Heidy Lopez

Les locaux de l’entreprise de déménagement qui emploie Heidy Lopez n’a plus aucun secret pour le canidé. Il en a exploré les moindres recoins, à commencer par l’entrepôt. C’est là que le personnel dépose les objets oubliés ou abandonnés par les clients lorsqu’ils déménagent.

Pour Jon Snow, cet espace de stockage est une véritable cache au trésor dans laquelle il puise pour offre des cadeaux à sa « maman ». C’est devenu une habitude chez l’American Bully depuis quelques mois.

Tous les jours, le quadrupède s’empresse d’entrer dans l’entrepôt et sélectionne soigneusement le présent qui, à ses yeux, fera plaisir à Heidy Lopez. Le tout sous la supervision de Frank, collègue de cette dernière, et qui n’hésite d’ailleurs pas à aider l’animal dans sa quête quotidienne.

« Il est incroyablement fier de ses trésors »

Jon Snow a ainsi apporté à sa propriétaire toutes sortes d’objets, dont certains totalement improbables. Cela va du tuyau d’arrosage au cheval à bascule, en passant par un escabeau, un panier de basketball ou encore une glacière. Heidy Lopez a même eu droit à une botte orthopédique, son cadeau « le plus étrange et le plus hilarant », confie-t-elle à The Dodo.

« Il est incroyablement fier de ses trésors, ajoute sa maîtresse. Il apprécie chacune des choses qu'il apporte. C'est trop mignon ».

A lire aussi : Cette chienne attendrissante a toujours l’air étonnée pour une raison bien particulière

Une fois la récompense présentée à son humaine par Jon Snow, Frank se charge de le ramener discrètement à sa place, dans l’entrepôt. De cette façon, si le propriétaire de l’objet souhaite le récupérer, il est sûr de le retrouver.