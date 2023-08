Ce Boston Terrier fait tout un drame après s'être fait couper les griffes (vidéo)

L’entretien des griffes est important pour le bien-être des chiens. La chienne dont il est question ici, elle, n’en a que faire de cet acte de toilettage. Oser manipuler ses royaux orteils et raccourcir ses griffes est un sacrilège à ses yeux, voire une torture. Elle a tenu à le montrer à sa manière.

Une fois les griffes coupées, un chien devrait se sentir mieux, comme lorsque nous nous coupons les ongles. Pour la chienne dont il est question ici, la situation est bien différente. Sa réaction apparaît dans une vidéo qui est rapidement devenue virale sur TikTok.

Il s’agit d’une femelle Boston Terrier, une race bien connue pour le caractère jovial de ses représentants et même ce petit côté « clown » qu’ils n’hésitent pas à exprimer de temps en temps.

La chienne n’aime manifestement pas qu’on lui manipule les pattes et encore moins qu’on lui coupe les griffes, un soin pourtant nécessaire et devant être réalisé régulièrement.

La coupe terminée, elle se met dans tous ses états et feint même la paralysie, traînant ses pattes arrière et avançant à la force de ses membres avant. Elle fait tout un drame sous les yeux de son ou sa propriétaire, qui n’a pas manqué de filmer la scène car il faut vraiment le voir pour le croire.



@idrinkandknowthings / TikTok

La chienne conclut son petit numéro par un regard plein de tristesse lancé à son humain, comme si elle voulait amener la personne à ressentir de la culpabilité.

« Une performance qui mériterait un prix »

Partagée le 21 juillet 2023 sur TikTok via le compte « @idrinkandknowthings » et relayée par Newsweek, cette vidéo totalise plus de 700 000 vues depuis sa mise en ligne. La dimension « dramatique » de la scène est accentuée par la musique qui accompagne les images.

De très nombreux internautes ont été amusés par cette séquence et se sont exprimés en commentaires. « Une performance qui mériterait un prix » a ainsi écrit l’une de ces personnes, se faisant appeler Leslie loves pilates.

Rappelons, au passage, que les griffes du chien jouent un rôle essentiel dans ses mouvements, déplacements, équilibre et postures. Les entretenir est indispensable, car si elles deviennent trop longues, elles peuvent se fissurer, casser, causer des douleurs et des infections.