Ce Berger Allemand nommé Rambo ressemblera toujours à un chiot en raison d'une maladie rare

Rambo est petit et irrésistiblement mignon. Non, ce n'est pas un chiot : Rambo est un Berger Allemand de 4 ans atteint de nanisme hypophysaire.

Les chiots grandissent si vite... La plupart des propriétaires peuvent passer des heures à contempler leur mignonne petite bouille, leurs pattes délicates, leur regard enfantin et font en sorte de les graver dans leur mémoire pour toujours. Au fil des mois, les jeunes canidés voient leur corps se métamorphoser ; ils deviennent grands et forts.

Mais Rambo n'a pas suivi le même schéma que ses congénères. Tous les membres de ce Berger Allemand sont restés courts. L'animal est également affecté par la calvitie et quelques infections cutanées. Rambo a conservé sa taille de chiot, alors qu'il est âgé de 4 ans.

© Jennifer Littleton

Un chien peu banal

En fait, la boule de poils est atteinte de nanisme hypophysaire, dévoile Mirror dans un article paru le 10 mars 2022. Rambo ne souffre pas, mais il doit prendre des médicaments tous les jours pour rester en bonne santé. « Il a la taille d'un Cocker, a expliqué Jennifer Littleton, sa propriétaire, il souffre d'hypothyroïdie à cause du nanisme hypophysaire. Il n'a pas beaucoup de poils non plus à cause de cela. »

L'Américaine a également indiqué que de nombreux passants s'arrêtent dans la rue pour s'enquérir de l'état de Rambo. Rencontrer un chien atteint de cette maladie génétique demeure relativement rare !

Quoi qu'il en soit, le petit quadrupède semble heureux. Très doux, dynamique et joueur, il adore passer du temps avec sa propriétaire et la fille de cette dernière, âgée de 3 ans.

© Jennifer Littleton

Un chien heureux, malgré tout

Lorsque Jennifer Littleton a adopté Rambo et que le vétérinaire a confirmé son nanisme hypophysaire, elle s'est retrouvée face à 3 options : « l'euthanasier, soigner les symptômes ou essayer un traitement hormonal encore en phase d'essai, qui coûte cher et dont l'efficacité n'est pas garantie ». Jennifer a opté pour le second choix.

« Nous soignons Rambo depuis plusieurs années maintenant, a-t-elle déclaré, ses poils ont bien repoussé. Les soigneurs qui s'occupent de lui sont incroyables et ils l'adorent. C'est le premier cas de nanisme hypophysaire que mon vétérinaire ait jamais traité. »

En règle générale, les Bergers Allemands atteints de cette maladie rare conduisant à un retard de croissance vivent entre 3 et 7 ans. Malgré son état, Rambo croque la vie à pleine dent !

© Jennifer Littleton