Capable de retenir plus de 231 mots à la perfection, ce Border Collie possède la meilleure mémoire de tout son pays (vidéo)

Selon certaines études, un chien est capable de comprendre et retenir une fourchette de 160 à 300 mots. Mais pour cela, il faut un entraînement solide et quotidien. Max le Border Collie peut se vanter de détenir le record du Royaume-Uni puisque, d’après ses maîtres, il a enregistré pas moins de 231 mots !

Martin Morris est chauffeur de taxi. Il habite Shrewsbury (Angleterre) avec sa compagne Helen et est également le fier papa de Max, un magnifique et très intelligent Border Collie de 7 ans. Comme l’expliquait le Mirror il y a un an, Martin et son chien ont tissé des liens très profonds et ont pris l’habitude de jouer à un jeu précis tous les soirs depuis que le toutou a 12 semaines. Aujourd’hui, ce petit rituel permet à Max de détenir un record très impressionnant : celui d’être capable de retenir et d’identifier sans la moindre erreur chacun de ses 231 jouets ! “Vous pouvez le tester autant que vous voulez, même avec des jouets qui n’ont pas vu la lumière du jour depuis un moment. Il le reconnaîtra quand même”, avait à l’époque expliqué Martin auprès du média.

© Martin Morris / SWNS

Une mémoire d’éléphant

En effet, si l’homme demande à son chien de lui rapporter “Deeno le dino”, ce dernier ira joyeusement fouiller dans ses nombreux sacs de jouets pour rapporter, sans jamais se tromper, le jouet en question. Il faut dire que le Border Collie est une race particulièrement intelligente qui a besoin d’être mentalement stimulée au quotidien. Ainsi, Max a développé cette immense capacité de mémoire sans jamais avoir besoin de récompense précise, si ce n’est la fierté de son humain. “Après chaque exercice, il nous sourit avec ce grand sourire qui ressemble à un humain”, avait tendrement ajouté Martin.

Un nouveau record dans le viseur ?

Mais détenir un tel record et être le chien le plus intelligent du Royaume-Uni n’est pas sans conséquences… Aujourd’hui, Martin révèle en effet avoir dépensé plus de 1300 € pour des peluches et jouets en tous genres. Une somme qui ne cesse d’augmenter toutes les semaines puisque les humains de Max continuent régulièrement de lui acheter de nouveaux joujous ! “Nous achetions un jouet à Max à peu près toutes les semaines - Hector le hérisson, Sophia l’écureuil et Deeno le dino, pour n’en nommer que quelques-uns”, a déclaré Martin. Le but ? Parvenir un jour à dépasser le toutou recordman de la discipline ! "Nous avons lu sur le Colley américain appelé Chaser, qui connaît les noms de 1 022 jouets, mais je ne pense pas qu’aucun chien au Royaume-Uni ait réussi à dépasser 231", a-t-il fièrement conclu.