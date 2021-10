Cani-gourmand présente ses friandises 100% naturelles et son calendrier de l’Avent pour chien

Cani-gourmand présente ses friandises 100% naturelles et son calendrier de l’Avent pour chien

Des friandises naturelles, de qualité et variées, mais aussi des jouets, accessoires et soins pour chien conçus par des passionnés… C’est ce que propose Cani-gourmand, la marque française qui monte.

Amoureuse des chiens et passionnée d’éducation canine, Aurélie voulait proposer une alternative encore plus saine et en adéquation avec les besoins de nos amis à 4 pattes, à la plupart des friandises disponibles sur le marché. C’est ainsi qu’elle a créé la marque Cani-gourmand en 2018, en bénéficiant de l’aide de son grand-père boucher-charcutier dans la conception des friandises.

La jeune start-up française n’a pas mis longtemps à séduire les propriétaires désireux d’offrir à leurs chiens des friandises et récompenses à mastiquer qui sortent du lot. Elles sont 100% naturelles, dépourvues de céréales, conservateurs et additifs. Des produits qui sont d’ailleurs issus de la consommation humaine, recyclés et séchés de manière à préserver tous leurs bienfaits.





La marque Cani-gourmand est aujourd’hui portée par 6 amies qui s’investissent pour la santé et le bien-être des chiens.

Ses friandises et récompenses favorisent la mastication et contribuent ainsi à l’hygiène buccodentaire des chiens, notamment par l’élimination des bactéries et le détartrage naturel. Elles participent également au contrôle du poids des canidés en augmentant la sensation de satiété.

Par ailleurs, elles occupent le chien, l’aident à mieux appréhender la solitude et diminuent le stress et ses effets.





Cani-gourmand, ce sont aussi des jouets, harnais, colliers, crochets anti-tiques ou encore des lingettes d’urgence élaborés par des personnes férues de l’univers canin et en collaboration avec des professionnels.







Un calendrier de l’Avent pour les chiens, afin qu’ils soient aussi dans l’esprit de Noël

A quelques semaines de Noël, Cani-gourmand lance son calendrier de l’Avent spécial chien pour permettre à nos animaux de compagnie de vivre, eux aussi, la ferveur du 25 décembre. Il sera disponible à la vente à partir du 1er novembre et vendu au pris de 38,40 €.

A lire aussi : Une famille surprise lorsqu’elle découvre que son chien a sauvé et ramené un chaton abandonné sous la pluie (vidéo)

24 surprises attendent ainsi les chiens qui se régaleront chaque jour avec une friandise de mastication et une récompense différentes : bœuf, poulet, dinde, gibier, poisson, agneau, cochon, lapin et canard.

De quoi partager la magie de Noël avec eux de la plus belle des manières, comme l’explique Aurélie : « Ce calendrier de l’Avent c’est l’opportunité de créer un rituel gourmand pour toute la famille et d’impliquer les enfants dans ce partage. Chacun aura son calendrier de l’avent pour ce mois de décembre ! »