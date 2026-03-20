Cachés sous les ruines d’une maison, 2 chiens ont été secourus par une équipe de sauvetage et sont désormais en sécurité (vidéo)

Alors que les températures étaient glaciales, l’association Rebel Dogs Detroit a été informée de la présence de 2 chiens errants, tapis sous les ruines d’une maison abandonnée. Dépêchés sur place, les membres de l’organisation ont tenté, 5 jours durant, d’aider les 2 animaux avant d’enfin y arriver. Pris en charge et soignés, les chiens espèrent désormais une nouvelle chance.

Apeurés, ils survivaient comme ils le pouvaient, se nourrissant de restes et fuyant dès que quiconque approchait. Jusqu’à ce qu’une voisine de la maison où ils se cachaient, touchée par leur situation précaire, lance des appels à l’aide à diverses associations de sauvetage. Ils étaient restés vains, mais après avoir été mis au courant de la présence des 2 chiens, Rescue Dogs Detroit a décidé de leur porter secours. En effet, avec les températures hivernales qui sévissaient à Détroit, dans le Michigan (États-Unis), il était urgent d’intervenir.

Les sauveteurs ont attendu pendant 5 jours

Comme l’expliquait le média Rocky Kanaka , les 2 chiens avaient été abandonnés là, dans cette maison délabrée, et c’est en rampant dans les décombres que les sauveteurs ont été capables de les secourir. Mais pour ce faire, il leur a fallu s’armer de patience, car les toutous étaient effrayés et avaient du mal à leur accorder leur confiance. Au départ, à l’approche des membres du refuge, les boules de poils se sont échappées, trop terrifiées et pas habituées à la présence de ces humains inconnus.

Alors, conscients de la difficulté, mais décidés à gagner leur confiance, les sauveteurs ont choisi de revenir 5 jours de suite, apportant de la nourriture et armés de douceur.

Rebel Dogs Detroit / Facebook

Un voisin a joué le rôle d’ange gardien

Lorsqu’ils n’étaient pas là, un voisin a joué le rôle d’ange gardien. Il s’assurait que les chiens aient à manger et vérifiait la cage de trappe, contribuant à sa façon à établir un lien entre les 2 animaux et les humains. L’un des deux souffrait à l’évidence d’un problème de santé. Il lui manquait des poils et il avait du mal à marcher. Plus tard, les sauveteurs ont compris que celui-ci, baptisé Twinkie, était une femelle et avait un prolapsus vaginal. Face à un réel besoin de soins, il était urgent d’intervenir au plus vite.

Afin de les aider à avancer dans la neige, les sauveteurs ont décidé de tracer un chemin qu’ils ont tapissé de paille. Puis, pour attirer les 2 animaux, ils ont placé un poulet rôti chaud dans la cage. Il n’a pas fallu longtemps avant de les voir sortir et se précipiter vers le mets. C’est là que l’équipe a enfin pu les mettre en sécurité et les conduire au sein du refuge.

Rebel Dogs Detroit / Facebook

Une nouvelle vie les attend désormais

Enfin au chaud, les 2 chiens pouvaient être soignés. Si Twinkie a été prise en charge pour son problème médical, Buzz, lui, qui avait passé son temps à protéger sa compagne, pouvait désormais se détendre. Auprès d’une famille d’accueil, Twinkie va pouvoir se remettre de ses émotions et guérir, en attendant d’être adoptée par ses bienfaiteurs. Buzz de son côté, espère trouver, lui aussi, son foyer pour la vie.

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