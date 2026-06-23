Caché dans un carton pour s'abriter de la pluie, ce chiot errant révèle son caractère enjoué après son sauvetage et attend sagement d'être adopté

Découvert caché dans un carton par une journée pluvieuse et froide, un jeune chiot a été pris en charge in extremis par les services animaliers avant d’être mis en sécurité et soigné. Baptisé Alejandro, il a, depuis son sauvetage, repris des forces et retrouvé confiance, et attend désormais d’être adopté au sein du Valley Animal Center.

A Fresno, en Californie (Etats-Unis), un chiot errant tentait désespérément de s'abriter de la pluie et du froid. Quelqu'un s'en était aperçu et avait contacté le service animalier local (Fresno Humane Animal Services)

En arrivant sur les lieux, les agents n'ont pas retrouvé le jeune canidé dans un premier temps. Ils ont toutefois remarqué un carton et, en s'en approchant, ils l'y ont effectivement découvert. Il essayait tant bien que mal de rester au sec et au chaud.



The Dodo

L'agente Jessie Alcorn a tout de suite constaté qu'il n'était pas en parfaite santé. La peur et le froid qu'il ressentait étaient tels qu'il bougeait à peine quand ils l'ont fait monter dans leur camionnette. « Nous avons été vraiment très délicats lorsque nous l'avons emmené », raconte Jessie Alcorn.

Elle et ses collègues l'ont appelé Alejandro. Ils l'ont séché, réchauffé et nourri dans leur véhicule. « Nous lui avons donné à manger, et il a tout dévoré, Breana Begin, une autre agente animalière, à The Dodo . Il était manifestement en insuffisance pondérale. »

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« Il a commencé à remuer la queue et à lever la tête en nous voyant »

Dans les locaux des Fresno Humane Animal Services, le chiot a été soigné et vacciné. Il a ensuite été transféré à l'association locale Valley Animal Center, qui s'est proposé de le prendre en charge.



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A son arrivée, Alejandro se montrait particulièrement timide et en retrait. Toutefois, les jours suivants, il s'est progressivement détendu en comprenant qu'il n'avait plus rien à craindre. Il a peu à peu révélé son tempérament doux et enjoué. « Il a commencé à remuer la queue et à lever la tête en nous voyant entrer dans la pièce », se réjouit Ruben Cantu, bénévole au Valley Animal Center.

Le petit rescapé est désormais prêt à être adopté. Ruben Cantu et les autres membres du personnel du Valley Animal Center sont persuadés qu'il rejoindra rapidement le « foyer joyeux et aimant » qu'il mérite.