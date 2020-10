Brexit : le Royaume-Uni envisage d'interdire la vente de fourrure à sa sortie de l'Union européenne

Photo d'illustration

20 ans après avoir mis fin à la production de fourrure sur son territoire, le Royaume-Uni s’apprête à en interdire la vente dans la foulée du Brexit.

En 2000, le Royaume-Uni interdisait officiellement l’élevage d’animaux pour leur fourrure. C’était ainsi le premier pays d’Europe à le faire. En 2021, une fois sa sortie de l’Union Européenne entérinée, il stoppera définitivement la vente de fourrure, comme le rapporte The Guardian.

La mesure est portée par Zac Goldsmith, ministre britannique chargé de l’Environnement, membre du parti conservateur qui est celui de Boris Johnson, mais aussi ami proche de Carrie Symonds, la compagne du Premier ministre. Celle-ci déclarait, d’ailleurs, l’année dernière, que toute personne souhaitant acheter de la fourrure était « réellement malade ».

Le Royaume-Uni est actuellement encore dans sa phase de transition dans le processus de sortie de l’Union Européenne. Elle durera jusqu’au 31 décembre. Une fois le « Brexit » achevé, le pays pourra prendre des décisions de manière unilatérale, comme l’interdiction de la vente de fourrure, justement.

La démarche est saluée notamment par l’association de protection animale PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), qui se bat contre la production et le commerce de la fourrure depuis des décennies. L’organisation a d’ailleurs bénéficié de la participation de plusieurs stars dans ses différentes campagnes de sensibilisation, dont la top model Naomi Campell, l’actrice et mannequin Eva Mendes ou encore la musicienne Pink.

En revanche, l’accueil est, évidemment, beaucoup plus froid du côté de la British Fur Alliance, coalition de producteurs de fourrure britanniques, qui se prépare déjà à faire barrage face à ce qui est considéré par les défenseurs de la cause animale comme une grande avancée.

Rappelons, pour finir, que l'interdiction de l’élevage des animaux dans le but d’obtenir de la fourrure est l'une des 6 mesures que les initiateurs du Référendum pour les animaux espèrent faire appliquer en France.