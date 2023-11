La boîte "Noël à croquer" de Marly & Dan, le cadeau parfait à mettre sous le sapin pour votre chien ou chat

Nos chiens et nos chats sont des membres de nos familles à part entière et ont donc droit à un joli cadeau de Noël, eux aussi. La marque française Marly & Dan pense à justement à eux et lance ainsi sa boîte de Noël en édition limitée.

Baptisée « Noël à croquer », cette box est l’assurance de faire plaisir à son compagnon à 4 pattes, puisqu’elle contient de savoureuses friandises lui faisant profiter de tout le savoir-faire Marly & Dan et de tous les bienfaits qu’ils apportent.

La boîte de Noël Marly & Dan est proposée en 2 versions : sélection de 4 délicieuses friandises pour chiens et sélection de 3 des meilleures friandises pour chats.



Marly & Dan

Il s’agit toutefois d’une édition limitée ; la boîte Noël à croquer n’est produite qu’en petite quantité. La devise est donc : premier arrivé, premier servi.

Tout y est prévu pour que nos chiens et nos chats se plongent dans l’ambiance festive qui caractérise la fin de l’année. La boîte elle-même séduira les propriétaires avec ses belles couleurs Marly & Dan et son élégant bandeau cartonné de circonstance.

Les friandises pour l’animal, la boîte pour le propriétaire

Boîte qui est d’ailleurs offerte et réutilisable. Métallique, elle est robuste et promet une utilisation sur le long terme, notamment pour conserver les friandises tout au long de l’année.

A l’intérieur, les gâteries pour chiens et chats Marly & Dan sont évidemment de qualité premium et 100% naturelles.

Marly & Dan

La boîte « Noël à croquer » est donc le choix idéal lorsque l’on songe au présent que l’on pourrait déposer au pied du sapin pour que son ami à fourrure soit de la fête le matin du 25 décembre. Il n’y a absolument rien à y ajouter, pas même un emballage cadeau.

Elle est à découvrir et commander sur marly-dan.com et dans plus de 400 points de vente spécialisés en France.