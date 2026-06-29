Bloqués dans la voiture et menacés par les inondations, un chien et sa maîtresse de 72 ans sont sauvés in extremis par un policier

Grâce au sang-froid et au courage d'un policier, une automobiliste de 72 ans et son Berger Australien ont pu être secourus avant que les eaux ne submergent complètement leur véhicule. Un sauvetage aussi rapide que spectaculaire, survenu après de violents orages ayant provoqué des crues éclair dans une partie de l'Indiana.

L'angoisse ressentie par une septuagénaire et son chien pris au piège dans leur voiture alors que celle-ci était cernée par les flots devait être insoutenable. Fort heureusement, leur cauchemar a pris fin grâce à l'intervention courageuse d'un policier, rapportée par WFIE 14 News le dimanche 28 juin.

Le sauvetage a eu lieu hier près d'Oakland City, dans l'Etat de l'Indiana (Etats-Unis). Âgée de 72 ans, une dame était au volant de son véhicule, à bord duquel se trouvait également son ami canin, un Berger Australien, quand elle s'est retrouvée en grande détresse. La route SR-64 sur laquelle elle roulait venait d'être inondée.

Une succession d'orages avait, en effet, provoqué des crues éclair importantes les samedi et dimanche dans la région. L'automobiliste et son chien étaient bloqués dans la voiture et à la merci de l'eau qui montait à toute vitesse.

Le chien et son humaine sains et saufs grâce à l'adjoint Might

Informé de la situation, le bureau du shérif du comté de Gibson a envoyé l'adjoint Quinten Might sur les lieux.

Ce dernier est rapidement arrivé à l'endroit indiqué et est parvenu à extraire sains et saufs le quadrupède et sa propriétaire de la voiture.

On peut d'ailleurs voir l'adjoint Might portant le Berger Australien sur la photo ci-dessous, partagée par le bureau du shérif :

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?Gibson County Sheriff's Office

Le conseil Woopets : comment reconnaître un état de choc chez un chien après un sauvetage et comment lui venir en aide ?

Après un événement particulièrement stressant, un chien peut se retrouver en état de choc. Un certain nombre de signes peuvent apparaître dans ce type de situation, comme :

Une respiration rapide ou difficile

Des gencives très pâles

Des tremblements

Une grande faiblesse

Un regard fixe

Une désorientation ou une absence de réaction

Dans ce cas, le mieux à faire est de l'installer dans un endroit calme, le manipuler avec douceur et contacter rapidement un vétérinaire, même si son état semble s'améliorer. Une consultation permettrait alors d'écarter d'éventuelles lésions ou complications qui ne sont pas toujours visibles immédiatement.