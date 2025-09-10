Blessée et errante, cette chienne parvient à garder ses 2 petits en bonne santé avant d’être sauvée

Frannie Fabulous est le genre de maman qui ferait tout pour ses petits. Alors même qu’elle ne pouvait s’occuper d’elle, elle a réuni ses dernières forces pour prendre soin de sa progéniture. Laquelle n’a jamais manqué de rien grâce à cette mère aimante. Aujourd’hui, cette dernière a aussi la chance d’être chouchoutée.

Frannie Fabulous est une « héroïne » aux yeux de ses sauveteurs, membres de l’association Great Dog Rescue New England (GDRNE), basée au Massachusetts (États-Unis). Il faut dire que sa volonté de vivre, mais surtout son dévouement envers ses chiots, sont remarquables. La chienne n’avait même pas de quoi se nourrir il y a quelques semaines encore, et pourtant, ses petits n’ont jamais manqué de rien.

Frannie Fabulous a été découverte en piteux état dans la rue, rapportait Newsbreak . La femelle croisée Boxer d’environ 2 ans souffrait d’une blessure douloureuse au niveau de la hanche et de la patte. Elle peinait aussi à se nourrir, d’autant plus qu’elle n’était pas la seule à avoir faim.

Great Dog Rescue New England / Facebook

Une mère exemplaire

La boule de poils a été retrouvée avec 2 chiots à ses côtés, dont elle avait récemment accouché. Lorsque les bienfaiteurs ont récupéré la petite famille et ont examiné chacun de ses membres, ils ont constaté que la mère avait besoin de soins, mais que les petits étaient en bonne santé.

Frannie Fabulous s’était merveilleusement bien occupée d’eux malgré sa situation difficile et les petits n’avaient jamais manqué de rien, pas même de nourriture : « C'est incroyable que Frannie ait pu s'occuper de ses bébés alors qu'elle souffrait tellement. Elle est notre héroïne ! », partageait un porte-parole du refuge sur Facebook.

Pour ses sauveteurs, c’est maintenant à son tour de recevoir de l’attention et des soins. Personne n’était là pour s’occuper d’elle auparavant, mais cette page fait désormais partie de son passé. Grâce à sa gentillesse, la chienne est d’ailleurs vite devenue « la favorite du refuge », et le personnel espère qu’un adoptant remarquera aussi à quel point elle est « fabuleuse ».

Elle est effectivement à l’adoption et attend patiemment que sa perle rare, son humain pour la vie, se manifeste.