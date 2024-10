Blessé par balles et ayant perdu une patte lors d'un cambriolage, ce chien symbole de résilience mérite "une seconde chance"

Malgré tout ce qu’il a enduré, Cooper fait toujours autant confiance aux humains et se bat tous les jours pour surmonter traumatismes et handicap. Ce chien à la résilience hors normes peut compter sur le soutien indéfectible de sa mère d’accueil bénévole, des vétérinaires et de l’association l’ayant pris en charge.