Une chienne atteint le triste record de 1000 jours dans son refuge (vidéo)

Ginny est arrivée à la Lexington Humane Society (États-Unis) en décembre 2019. À l’époque, la croisée Pitbull errait dans les rues de l’État du Kentucky, et n’avait pas été réclamée par qui que ce soit. De ce fait, elle a été proposée à l’adoption.

Des années d’attente

Pendant des semaines, la chienne de 5 ans a tenté de séduire les adoptants potentiels. Puis, les semaines se sont transformées, en mois, en années… sans que Ginny n’attire l’attention de qui que ce soit. Un crève-cœur pour les bénévoles, qui lui trouvaient pourtant de nombreuses qualités.

« Cette petite fille spéciale a besoin d’une famille sans enfants ni autres animaux. Peu de gens peuvent tolérer la vie de refuge aussi longtemps qu’elle l’a fait, mais Ginny a toujours été forte, quoi qu’il arrive », confiait Meghan Hawkins, responsable du refuge, à People.

Pour attirer davantage d’adoptants, ses frais d’adoption ont été drastiquement réduits, mais cet effort n’a pas semblé porter ses fruits. Ginny a finalement franchi un triste record il y a quelque temps, puisqu’elle est officiellement restée plus de 1000 jours au refuge…

Mieux vaut tard que jamais

Néanmoins, le 24 avril dernier, la vie de Ginny a pris un tournant auquel personne ne s’attendait. Ce jour-là, la Pitbull a été adoptée par un « amoureux des chiens qui correspondait parfaitement à ses besoins ».

Lexington Humane Society / Facebook

Les bénévoles étaient si heureux pour elle qu’ils ont décidé d’organiser une grande fête en son honneur. Toutes les personnes qui connaissaient son histoire y ont été conviées. L’évènement a d’ailleurs été retransmis en ligne sur les réseaux sociaux, et a attiré de nombreux internautes.

Un moment mémorable et émouvant

Ginny et son nouveau maître, Asden Davis, ont reçu ce jour-là une myriade de jouets, de friandises et de cartes-cadeaux. Un départ en fanfare pour une chienne qui faisait partie de la famille de la Lexington Humane Society.

Lexington Humane Society / Facebook

« Voici une chienne qui nous a été confiée pendant plus de 3 ans. Nous sommes devenus sa famille et nous la considérons comme l’une des nôtres, mais voir à quel point elle était heureuse et à quel point elle et son nouveau papa s’aiment, cela a fait pleurer tout le monde. Des larmes de bonheur », a partagé Meghan Hawkins.

Le lendemain du départ de Ginny, les bénévoles ont clôturé la fête en publiant la photo d’un chenil vide. « Ah, c’est un bon matin à la Lexington Humane Society. Ginny a quitté le refuge et n’aura plus jamais à vivre dans ce chenil !!! » se sont-ils réjouis.

Meghan Hawkins espère que l’histoire de Ginny inspirera d’autres personnes à adopter des animaux de refuge. « N’abandonnez pas. N’abandonnez jamais. Nous ne l’avons pas fait, et Ginny non plus. Elle a finalement trouvé son bonheur, et nous ne pourrions pas être plus heureux », a-t-elle conclu.