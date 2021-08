Blessé à la patte, un chien soldat quitte l’armée et fait la connaissance de sa nouvelle famille lors d’une cérémonie en son honneur

Luna a désormais une maison. La carrière de cette chienne au sein des forces armées vient de prendre fin et elle a pu rencontrer sa famille lors d’un évènement organisé en son honneur.

Ce mardi 3 août, une chienne soldate fraîchement retraitée a eu droit à une petite cérémonie durant laquelle elle a fait la connaissance de sa nouvelle famille. Cette dernière est celle de la personne qui était sa maîtresse en mission depuis un an, détaille The Destin Log.

Luna, femelle Berger Belge Malinois de 7 ans, est particulièrement imposante pour une chienne de sa race. Spécialisée dans la détection d’explosifs, elle avait également été entraînée au mordant. L’ensemble en fait un canidé redoutable, mais ne l’empêchera pas d’être un excellent compagnon pour tous les membres de sa famille. C’est ce qu’assure Porschia Allio Easom, sergent-chef dans l’armée de l’air américaine.

Eglin Federal Credit Union / Facebook

Servant dans la police militaire à la base aérienne de Hurlburt Field en Floride, la jeune femme avait Luna pour partenaire depuis 12 mois. Porschia Allio Easom fait partie des forces armées depuis 9 ans, dont 5 en tant que maître-chien.

Luna l’accompagnait durant son dernier déploiement à l’étranger, en Corée du Sud en l’occurrence. C’est là qu’elles s’étaient rencontrées et étaient devenues extrêmement proches l’une de l’autre. La militaire dit, en effet, l’avoir adorée dès le premier jour.

Malheureusement, la chienne a subi une blessure à la patte arrière droite. Une lésion qui n’a pas totalement guéri et restera un handicap, quoique mineur, à vie. C’est ce qui a précipité le départ de Luna à la retraite et son retour à la vie civile.

Prête pour la vie de famille

Une transition qui se déroulera sans accroc, le sergent-chef Allio Easom n’a aucun doute sur ce point. Elle qui avait déjà adopté des chiens issus des forces armées explique que ces derniers parviennent rapidement à redevenir des compagnons « normaux ». Elle précise, par ailleurs, que Luna n’avait plus été exercée à l’attaque depuis longtemps.

La femelle Berger Belge Malinois a donc été la vedette de la cérémonie qui s’est tenue hier sur le parking de l’Eglin Federal Credit Union. Cette banque a contribué à l’organisation et au financement du rapatriement de la chienne, aux côtés de l’association American Humane et de l’entreprise Emerald Coast Harley-Davidson.

Eglin Federal Credit Union / Facebook

Luna a fait connaissance avec Shelby, la femme de Porschia Allio Easom, ainsi que leurs filles Shaylee (8 ans) et Ruby (6 ans). Une famille qui compte également 4 autres chiens, 4 chats, 2 poissons et 2 tortues. La chienne sera donc bien entourée et pourra profiter d’une retraite paisible et heureuse.

A lire aussi : Un adolescent ouvre un refuge pour aider les animaux errants de sa ville

Eglin Federal Credit Union / Facebook