Les vacances d'été sont synonymes de détente et d'évasion, mais elles exposent aussi les chiens et les chats à de nombreux dangers. Fortes chaleurs, baignades qui tournent mal, insectes ou encore épillets peuvent rapidement transformer un séjour agréable en urgence vétérinaire. Quelques précautions simples vous permettent de profiter pleinement de votre séjour tout en protégeant votre fidèle compagnon à 4 pattes comme il se doit.

Anticiper le départ en vacances avec votre animal

Partir en vacances avec votre chien ou votre chat ne s'improvise pas. Une bonne préparation permet d'éviter de nombreux désagréments et de réagir rapidement en cas de problème.

Vérifier l'identification et les documents de santé de votre animal

Avant le grand départ, assurez-vous que votre animal est correctement identifié par puce électronique ou tatouage et que vos coordonnées enregistrées sur l’I-CAD sont à jour. En cas de fugue ou de perte dans un lieu inconnu, l’identification augmente considérablement les chances de le retrouver.

Pensez également à vérifier son carnet de santé ou son passeport européen si vous voyagez à l'étranger. Les vaccinations doivent être à jour et renseignez-vous sur les formalités spécifiques exigées par certains pays. C'est aussi l'occasion de faire le point sur les traitements contre les parasites (puces, tiques, moustiques…) particulièrement actifs en été.

Prévoir une trousse de secours pour animaux

Une trousse de premiers soins peut s'avérer très utile pendant votre séjour. Compresses stériles, sérum physiologique, antiseptique adapté aux animaux, pince à tiques, thermomètre… Elle vous permet de soigner les petits bobos et d’effectuer les premiers gestes de secours en attendant une prise en charge par un professionnel, si nécessaire.

Organiser le transport de votre animal en toute sécurité

Les trajets estivaux peuvent être éprouvants pour nos amis les animaux. En voiture, un chien doit être attaché avec un harnais de sécurité ou installé dans une caisse de transport adaptée. Les chats voyagent, quant à eux, dans une cage de transport fermée et sécurisée. N’hésitez pas à ventiler correctement l’habitacle et à installer des pare-soleil sur les vitres arrière du véhicule.

Prévoyez des pauses régulières pour permettre à votre chien de se dégourdir les pattes, de boire et de faire ses besoins. Ne laissez jamais votre animal seul dans un véhicule, même quelques minutes à l’ombre. En plein soleil, la température intérieure peut atteindre des niveaux dangereux en un temps très court !

Repérer les vétérinaires à proximité de votre lieu de vacances

Avant votre arrivée, prenez quelques minutes pour identifier les cliniques vétérinaires proches de votre lieu de vacances. Conservez leurs coordonnées dans votre téléphone ainsi que l'adresse du service d'urgence vétérinaire le plus proche.

Cette précaution simple peut faire gagner un temps précieux en cas d'accident, d'intoxication ou de problème de santé soudain chez votre boule de poils adorée.

Anticiper les éventuels frais vétérinaires

Les vacances sont souvent associées à davantage d'activités en extérieur, ce qui augmente le risque d'accidents ou de blessures. Une consultation d'urgence, des examens complémentaires ou une hospitalisation peuvent engendrer des factures élevées (plusieurs centaines, voire milliers d’euros en fonction de la situation).

Pour partir l'esprit tranquille, une assurance Agria pour animaux vous permet de faire face aux frais vétérinaires imprévus en toute sérénité et d’apporter les meilleurs soins à votre fidèle compagnon, même loin de chez vous.

Fortes chaleurs : protéger votre animal des risques estivaux

Les épisodes de canicule deviennent de plus en plus fréquents. Contrairement aux humains, les chiens et les chats régulent difficilement leur température corporelle, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux fortes chaleurs.

Reconnaître les signes d'un coup de chaleur chez votre animal

Le coup de chaleur constitue une urgence vétérinaire absolue. Les premiers signes qui doivent vous alerter sont :

Un halètement intense et inhabituel.

Une respiration rapide.

Une fatigue soudaine.

Une salivation excessive.

Des muqueuses très rouges.

Des difficultés à se déplacer.

Des vomissements.

Une désorientation.

Une perte de connaissance dans les cas les plus graves.

Les bons réflexes pour éviter un coup de chaleur

Comme on dit souvent : « Mieux vaut prévenir que guérir ! » Pendant les périodes de fortes chaleurs, nous vous recommandons :

🌡️ Mon chien halète beaucoup, est-ce grave ? 🚗 Comment transporter mon chien en voiture l'été ? 📚 Autres dangers estivaux pour mon chien Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

D’éviter les promenades aux heures les plus chaudes.

De privilégier les sorties tôt le matin ou en soirée.

De toujours laisser de l'eau fraîche à disposition de votre animal.

De lui aménager des zones ombragées et bien ventilées.

De lui proposer un tapis rafraîchissant.

De limiter les efforts physiques intenses.

À noter que les chiots et les chatons, les animaux âgés, en surpoids, souffrant de maladies cardiaques ou appartenant à des races brachycéphales (museau plat) nécessitent une vigilance accrue.

Comment réagir face à un coup de chaleur chez votre chien ou votre chat ?

Si vous suspectez un coup de chaleur chez votre petit compagnon, placez-le immédiatement dans un endroit frais et à l'ombre. Rafraîchissez-le progressivement avec de l'eau tempérée, notamment au niveau du ventre, des coussinets et de l'intérieur des cuisses.

Dans tous les cas, évitez l'eau glacée, qui peut provoquer un choc thermique. Proposez-lui de boire sans le forcer et contactez sans attendre un vétérinaire, même si son état semble s'améliorer. Le pronostic dépend souvent de la rapidité de la prise en charge.

Les autres dangers estivaux à ne pas sous-estimer

L'été ne se limite pas aux risques liés à la chaleur. En effet, les épillets figurent parmi les accidents les plus fréquents. Ces petits épis secs peuvent pénétrer dans les oreilles, les yeux, les narines ou entre les doigts de votre animal et provoquer des lésions importantes.

Les piqûres de guêpes, d'abeilles ou de frelons peuvent aussi entraîner des réactions allergiques graves. Les morsures de serpents représentent également une urgence vétérinaire, notamment dans certaines régions rurales. De même, les plantes toxiques présentes dans les jardins ou sur les lieux de vacances constituent un autre danger souvent sous-estimé.

Enfin, les activités aquatiques nécessitent tout autant une bonne dose de prudence de votre part. L'ingestion d’eau de mer, par exemple, peut entraîner des diarrhées et une déshydratation lorsqu'elle est avalée en grande quantité. Celle des piscines, traitée au chlore, risque également d’occasionner des troubles digestifs. Quant aux lacs et plans d'eau stagnante, ils peuvent contenir des algues toxiques ou des bactéries potentiellement dangereuses pour les animaux.

Même si Médor aime nager, il est important de le surveiller en permanence afin d'éviter les accidents et les risques de noyade !

Que faire en cas d'urgence vétérinaire pendant vos vacances avec votre animal ?

Certaines situations nécessitent une consultation vétérinaire en urgence, comme :

Un coup de chaleur.

Une morsure de serpent.

Une réaction allergique importante.

Des difficultés respiratoires.

Des vomissements ou des diarrhées sévères.

Une boiterie soudaine.

La présence d’un corps étranger dans son organisme.

Une suspicion d'intoxication.

Un traumatisme après une chute ou un accident.

Face à une urgence, il est essentiel de garder votre calme et de contacter rapidement un vétérinaire. Nous vous invitons à ne surtout pas donner de médicaments destinés à nous autres humains. N'essayez pas non plus de faire vomir votre animal en cas d'ingestion suspecte, sauf indication expresse d'un professionnel.

L'été est une période particulièrement chargée pour les structures vétérinaires. Dans les zones touristiques, les cliniques de garde sont souvent fortement sollicitées et les délais d'attente peuvent s’avérer très longs. De plus, certaines urgences comme la mise sous perfusion après un coup de chaleur, l'hospitalisation ou l'administration d'un traitement spécifique après une morsure de serpent peuvent générer des frais importants. Anticiper ces risques avant votre départ permet de profiter pleinement de vos vacances et de réagir sereinement si un imprévu pointe le bout de son museau.