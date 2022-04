Bandit : des accessoires pour chien haute-couture qui se remarquent et se démarquent

Bandit, c’est la marque qui monte dans le monde des produits canins. Ses accessoires pour chien allient style et fiabilité, le tout associé à une démarche solidaire.

French Bandit, ou tout simplement Bandit, est une marque à part dans l’univers de l’accessoire pour chien. Couleurs funs et designs résolument tendances rendent uniques les produits qu’elle propose. Bandit, c’est aussi un engagement continu auprès des refuges et associations qui œuvrent pour la protection des animaux.

La naissance et le succès fulgurant de Bandit

Accessoires, articles pour la maison, santé et soins du chien… Bandit réunit tout le nécessaire pour assurer à la fois bien-être et élégance à nos amis à 4 pattes. Pour cette entreprise française, l’aventure a commencé en 2019 avec son fondateur Mathieu Even.



Constamment à la recherche de produits d’exception pour son chien Bandit, qui a donc donné son nom à la marque, il a eu l’idée de les créer lui-même et de partager ses trouvailles avec les autres propriétaires canins en créant sa boutique en ligne.

Adopté à la SPA, amateur de longues siestes, de friandises et boudeur invétéré, Bandit est donc devenu la principale source d’inspiration de la marque. Il symbolise aussi le besoin d’engagement de Mathieu Even, qui est omniprésent dans le fonctionnement de l’entreprise.

Aujourd’hui, French Bandit est une valeur sûre, comme en attestent son partenariat avec la célèbre maroquinerie Lancel et son kit balade dont Némo, le chien du président Emmanuel Macron, ne se sépare jamais.

Des produits uniques

Bandit a été lancée avec la volonté de se démarquer de l’offre purement « fonctionnelle, triste ou de mauvaise qualité », indique son fondateur, un passionné à la fois de chiens et de mode, qui assure qu’il pourrait « changer de paire de baskets tous les jours ».

Motivé par son « envie que [son] chien soit lui aussi tendance, tout en utilisant des équipements fiables et agréables à porter », il propose des accessoires uniques, aux couleurs funs et des designs au top de la tendance. Tout ce qu’il faut pour gâter son animal, membre à part entière de la famille.

Et pour souligner le caractère unique des produits Bandit, beaucoup d’entre eux peuvent être personnalisés pour une occasion particulière ou simplement pour le plaisir.

French Bandit, ce sont des :

Accessoires pour le chien : colliers, harnais, bandanas, médailles, laisses, sacs de propreté, kits de balade.



Accessoires canins pour la maison : paniers, tapis de propreté, gamelles, tapis de gamelles.



Compléments alimentaires : pour la santé et la beauté du pelage, la digestion, contre l’anxiété.



Soins et hygiène : shampoing et brosse pour le chien, mais aussi le chat.



L’engagement de Bandit pour la protection animale

« J’ai toujours adopté mes animaux de compagnie auprès d’associations ou de refuges », explique Mathieu Even. Il est essentiel à ses yeux que French Bandit soit empreinte de cet engagement à tous les niveaux. Il lui tient à cœur de mettre en avant « le travail incroyable des associations et de les aider financièrement, mais aussi avec du matériel et à travers le temps que je leur consacre ».

Ainsi, pour chaque commande passée, 1 euro est reversé à une association de protection animale. Une initiative qui a déjà permis de reverser 50 000 euros à des organismes œuvrant pour le bien-être animal.

Les produits French Bandit sont à découvrir au Printemps à Paris ou sur la boutique en ligne.