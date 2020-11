Baisse du taux de natalité à Taïwan : les enfants moins nombreux que les animaux de compagnie ?

Photo d'illustration

A Taïwan, les couples semblent de moins en moins intéressés par la parentalité et préfèrent les animaux de compagnie, qu’ils traitent comme leurs bébés. Une tendance observée surtout chez les plus jeunes.

Grosse responsabilité, difficultés économiques, mariage de plus en plus tardif (avoir un enfant hors mariage est encore mal vu dans le pays)… Les raisons invoquées par les Taïwanais qui préfèrent avoir un animal de compagnie plutôt qu’un enfant sont multiples.

En septembre dernier, des analystes annonçaient que le nombre de chiens, chats et autres compagnons issus du règne animal venait de dépasser celui des enfants de moins de 15 ans à Taïwan, rapporte The Guardian. Dans un pays où l’attitude envers les animaux de compagnie a fortement évolué, le taux de natalité national de ces dernières années est l’un des plus bas en Asie.

Les propriétaires canins traitent leurs amis à 4 pattes comme leurs propres bébés. Parfois, cela peut donner lieu à des excès, comme ces maîtres promenant leurs chiens en poussette ou même en landau. Vision de plus en plus courante à Taipei et d’autres grandes villes de l’île. Une solution utile quand l’animal est à mobilité réduite, mais pas des plus pertinentes en ce qui concerne leurs congénères valides, qui ont besoin de faire de l’exercice.

C’est ce que rappelle Wu Hung, directeur de la Société Taïwanaise pour l’Animal et l’Environnement. Interrogé par le média britannique, cet ancien moine bouddhiste s’inquiète de cette « vision anthropocentrique des animaux », qui sont traités « comme des accessoires pour l’épanouissement humain » alors qu’il faudrait se concentrer davantage « sur les besoins de l’animal ».

Il se dit toutefois ravi de constater qu’il y a de plus en plus d’interactions positives avec les animaux au sein de la société taïwanaise.

Une tendance qui fait aussi les affaires des acteurs du marché de l’animal de compagnie. Poussettes, mais aussi vêtements, lunettes de soleil et autres excentricités proposées en versions pour chiens se vendent comme des petits pains.

Le Guardian cite notamment une marque de landaus pour chiens, Ibiyaya, qui indique que ses ventes ont été multipliées par 5 entre 2002 et 2015, et que cette croissance se poursuit actuellement.