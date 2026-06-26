Avis Zenidog® de Virbac, notre test du collier et du diffuseur de phéromones pour apaiser un chien stressé

Nos animaux de compagnie peuvent vivre de grands bouleversements dans leur vie. L’arrivée d’un nouveau membre de la famille, une modification de leur routine ou encore un changement brutal d’environnement sont autant de situations stressantes pour nos petits compagnons. Oria et Guizmo, les mascottes canines de Woopets, ont par exemple vécu une nouvelle étape majeure dans leur vie : un déménagement. La perte de repères, combinée à nos absences, a engendré du stress. Pour les apaiser, nous avons testé le collier et le gel diffuseur de phéromones Zenidog® de Virbac. Découvrez notre retour d’expérience dans cet article.

Oria, une femelle de race Berger Australien , et Guizmo, un Carlin , nous accompagnent dans l’aventure Woopets depuis 7 belles années. Nos mascottes adorées, aux gabarits et aux personnalités bien différentes, ont l’habitude de nous donner un coup de patte précieux lors des tests de produits destinés aux animaux.

Cette fois-ci, ce sont le collier et le gel diffuseur de phéromones Zenidog® de Virbac qui sont passés sous le regard intransigeant de nos juges canins. La raison de ce test ? Nos fidèles compagnons sont stressés à la suite de notre déménagement, surtout lorsqu’ils se retrouvent seuls. Privés de leurs repères habituels, ils ont eu du mal à s’adapter à leur nouvel environnement (odeurs, bruits, organisation de l’espace…).

Cette perte de familiarité et nos absences provoquent chez eux de l'anxiété. Oria et Guizmo se sentent en insécurité dans notre nouveau nid douillet. Nous avons découvert, via notre caméra de surveillance intérieure, que notre duo au poil a tendance à gémir et à perdre l’appétit quand nous ne sommes pas présents sur place. Notre Berger Australien émettait également quelques aboiements, au grand dam de nos nouveaux voisins.

En plus de les habituer progressivement à la gestion de la solitude, nous avons décidé de les accompagner en douceur dans cette transition en utilisant le collier et le gel diffuseur de phéromones pour chiens Zenidog® de Virbac.

© Woopets

Le collier et le gel diffuseur de phéromones Zenidog®, des solutions naturelles pour apaiser les chiens stressés

Dédiée aux chiens, la gamme Zenidog® de Virbac propose des solutions innovantes pour gérer simplement et sereinement le stress de nos petits compagnons. Dans le cadre de notre test, nous avons analysé l’efficacité du gel diffuseur de phéromones et du collier apaisant.

Le gel diffuseur Zenidog®

Comme l’explique Virbac, laboratoire pharmaceutique français dédié à la santé animale, le gel diffuseur Zenidog ® répand des phéromones maternelles canines, naturellement émises par les chiennes qui allaitent. Contrairement aux diffuseurs habituels, nous n’avons pas besoin de le brancher, car il fonctionne sans électricité. Il suffit d’ouvrir le couvercle pour libérer progressivement les phéromones et favoriser des comportements plus sereins. Cette solution naturelle, qui utilise une nouvelle technologie brevetée, offre une efficacité annoncée jusqu’à 2 mois (soit 2 fois plus longtemps que la plupart des solutions existantes) et couvre une surface allant jusqu’à 70 m2.

Selon une étude parue en janvier 2022*, son action prolongée permet de réduire les signes de stress chez les chiens jusqu’à 89 %.

Le collier apaisant Zenidog®

Comme le gel diffuseur, le collier pour chiens Zenidog ® contient des phéromones maternelles canines qui aident à réduire les comportements liés au stress. Son effet dure jusqu’à 3 mois, une durée 3 fois supérieure à celle des colliers existants.

De plus, cet accessoire s’adapte à tous les gabarits grâce à ses formats ajustables (S pour les chiens pesant jusqu’à 10 kg ; M/L pour les chiens de 10 à 50 kg).

Découvrir le gel diffuseur Zenidog®

Des produits innovants, pratiques et faciles à utiliser

Une fois le gel diffuseur reçu, nous inscrivons la date d’ouverture sur l’étiquette prévue à cet effet (pour ne pas oublier de le remplacer après 2 mois d’utilisation), nous retirons le couvercle plein du diffuseur de phéromones, dont une légère odeur nous surprend, pour le remplacer par celui possédant des trous.

Après avoir installé le pot de 230 g dans notre pièce de vie, non seulement le gel diffuseur Zenidog® ne sent pas et ne gêne pas nos narines, mais en plus il se fait discret dans notre espace intérieur. En outre, nous n’avons même pas besoin de chercher une prise disponible, puisqu’il ne consomme aucune énergie. Son utilisation s’avère extrêmement simple !

© Woopets

Du côté du collier Zenidog® (taille S pour Guizmo et M/L pour Oria), nous découvrons un accessoire de couleur taupe, simple et sans prétention esthétique. Une fois déballé, nous l’ajustons au gabarit de chaque toutou. Puis, nous le plaçons autour de leur cou et le fermons à l’aide de la boucle. Pour éviter qu’il ne soit trop serré, nous veillons à pouvoir passer 2 doigts entre le cou et le collier. Lorsque les ajustements sont effectués, il ne nous reste plus qu’à observer les résultats au fil des jours.

🧠 Comment fonctionnent les phéromones sur mon chien ? 😰 Mon chien gémit seul à la maison, que faire ? 🐕 Autres solutions pour apaiser un chien stressé Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

Bien que sceptiques au départ, notamment vis-à-vis de l’efficacité du collier, nous avons noté une nette amélioration chez Oria et Guizmo. Bien sûr, les effets du collier et du gel diffuseur Zenidog® ne sont pas apparus dans la minute qui a suivi leur installation ! Au bout d’une semaine environ, nous avons remarqué un comportement plus calme et détendu chez nos chiens.

© Woopets

Les résultats ont été particulièrement saisissants chez notre Carlin, qui attend sagement notre retour dans son panier. Notre Berger Australien, plus sensible, a eu besoin de quelques jours supplémentaires pour abandonner ses gémissements et ses aboiements quand nous le laissons seul avec Guizmo.

Précisons aussi que le collier n’a jamais provoqué la moindre gêne chez nos 2 compagnons, dont l’un a le poil court, l’autre le pelage mi-long. Ils se sont immédiatement adaptés à leur accessoire, qu’ils portent tout le temps, aussi bien à la maison qu’en balade.

En savoir plus sur le collier Zenidog®

Notre avis sur les produits Zenidog®

Il existe de nombreux produits sur le marché, conçus pour apaiser les animaux stressés. Mais rares sont ceux qui nous ont convaincus… Le collier anti-stress et le gel diffuseur de phéromones pour chiens Zenidog® tiennent, quant à eux, leurs promesses. Pour nous, ils ont passé le test haut la patte !

Cette gamme agit en douceur pour aider nos chiens à faire face aux situations génératrices de stress, comme nos absences. Elle favorise des comportements plus sereins, contribuant ainsi à améliorer la cohabitation et la qualité de vie de nos boules de poils.

En plus de leur efficacité optimale, les produits Zenidog® respectent l’environnement, un sujet de préoccupation majeure pour de plus en plus de Français. Le gel diffuseur de phéromones naturelles n’a pas besoin de prise électrique et ne consomme aucune énergie. Discret, il peut se placer aisément dans n’importe quel endroit de la maison. Outre la diminution de l’empreinte énergétique, les emballages des produits Zenidog® sont éco-conçus avec des boîtes recyclables et des encres d'origine végétale, ce qui réduit leur impact environnemental.

© Woopets

Nous apprécions aussi le fait que le diffuseur en gel puisse être déplacé facilement d’une pièce à l’autre ou nous accompagner en voyage avec nos fidèles toutous, sans pour autant perdre son pouvoir d’action.

Enfin, nous saluons la durée de diffusion continue (2 mois pour le gel diffuseur et 3 mois pour le collier), qui signifie plus de sérénité aussi bien pour les animaux que pour nous autres adoptants. S’absenter de notre nouveau logement n’est plus une source d’inquiétude, car le bien-être d’Oria et de Guizmo est désormais assuré !

Plus d’infos sur fr.virbac.com.

*Nicolas CS, Espuña G, Girardin A, Fatjó J, Bowen J, Monginoux P. Owner-Perception of the Effects of Two Long-Lasting Dog-Appeasing Pheromone Analog Devices on Situational Stress in Dogs. Animals (Basel). 2022 Jan 5;12(1):122.