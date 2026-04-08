Avis Weenect XT : notre test du collier GPS pour chien permettant de suivre tous les mouvements de votre compagnon en temps réel

Perdre son chien de vue, ne serait-ce que quelques secondes, peut suffire à faire monter l’angoisse. Les propriétaires qui promènent leur fidèle compagnon en liberté le savent bien : un bruit dans les buissons, une odeur intrigante, un lapin qui traverse le sentier à toute vitesse… et voilà que l’instinct de chasse prend le dessus ! Pour les toutous adoptés en refuge, parfois marqués par un passé difficile, cette inquiétude est souvent encore plus forte. Le moindre éloignement réveille la peur qu’ils se perdent ou qu’ils ne reviennent pas. Chez Woopets, c’est exactement ce que nous vivons avec l’une de nos mascottes, Lizzy, lors de longues balades dans la nature. Pour suivre ses déplacements quotidiens en toute sérénité, notre rédaction a testé le traceur GPS Weenect XT, conçu pour localiser son chien en temps réel et garder un lien avec lui, même lorsqu’il disparaît au cœur d’un sous-bois…

Depuis qu’elle a été adoptée il y a 2 ans, Lizzy a l’habitude de tester des produits avec les membres de notre équipe et mène une vie de rêve – qu’elle mérite amplement après les épreuves qu’elle a endurées.

Sauvée des affres de l’errance en Roumanie, notre fidèle compagne de 4 ans arbore encore aujourd’hui de nombreuses cicatrices sur le corps, témoins d’un passé douloureux. Désormais aimée et en sécurité, notre jolie puce savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte.

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Ses passe-temps préférés ? Manger, dormir dans les endroits les plus douillets et gambader dans la nature en notre compagnie. Bien qu’elle soit extrêmement calme à l’intérieur, Lizzy se montre très énergique une fois la porte de l’appartement franchie ! Pour répondre à ses besoins, nous la promenons 3 à 4 fois par jour. Certaines sorties se font en liberté, afin de la stimuler efficacement sur les plans physique et mental. Le hic ? Notre boule de poils adorée possède un fort instinct de chasse, et prend peur au moindre bruit fort (tir, pétard, tonnerre…) en raison de certains traumatismes encore ancrés en elle.

Alors, comment lui permettre de se dépenser pleinement au quotidien, tout en gardant l’esprit serein ? Pour répondre à cette problématique, notre rédaction a testé le traceur GPS Weenect XT, conçu pour suivre les déplacements des chiens en temps réel via un téléphone portable.

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Une installation simple et rapide

Une fois notre petit colis reçu, place à la découverte ! À l’intérieur de la boîte en carton – suscitant l’intérêt de Lizzy –, nous trouvons le traceur GPS Weenect XT fixé à un collier Julius-K9 ajustable et résistant, un câble de recharge, ainsi qu’un guide de démarrage rapide.

Lors de la prise en main, nous sommes quelque peu intrigués par le poids de l’ensemble. Seul, le traceur pèse 54,2 g, contre 114 g avec le collier. Nous redoutons, en effet, qu’il gêne notre chienne, qui est légèrement plus grande qu’un Beagle. Mais une fois les accessoires placés autour de son cou délicat, nos craintes s’évanouissent. Lizzy les supporte très bien, et déambule naturellement autour de nous.

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Prochaine étape ? La configuration du traceur GPS, que nous avons chargé avant son utilisation. En seulement quelques clics, nous téléchargeons l’application mobile Weenect (disponible sur iOS et Android), enregistrons notre traceur sur le site de la marque et activons notre abonnement. Au cours de l’installation, un petit questionnaire permet de personnaliser le profil de notre animal (nom, âge, race, adresse…).

Lors de notre test, la connexion au GPS pour chien a mis environ 2 minutes. Il ne nous restait plus qu’à partir en balade avec notre aventurière préférée !

Abonnements Weenect Mensuel 12,99 € Annuel 79,99 € Triennal 149,99 €

Un suivi très précis en temps réel

Nous démarrons notre aventure depuis notre domicile, pour rejoindre le bureau de la rédaction en faisant un beau détour par les bois afin qu'elle se défoule avant notre journée de travail. Comme nous vivons en ville, nous commençons la promenade en laisse. Face aux grandes étendues verdoyantes qui apparaissent, les yeux de Lizzy s’illuminent. Elle sait qu’elle va pouvoir courir à sa guise et renifler des myriades d’odeurs intéressantes en liberté.

Une fois lâchée, nous constatons que le traceur Weenect XT tient ses promesses en matière de géolocalisation. Grâce à sa technologie brevetée InfinityTrack™, leader sur le marché, nous pouvons suivre les déplacements de notre compagne à 4 pattes avec précision. Sa localisation s’actualise chaque seconde (contre 2 à 3 secondes chez les concurrents). Lors de notre test, nous essayons également la fonction « Superlive », qui offre la possibilité de suivre Lizzy en temps réel (suivi à intervalles d'une seconde) avec une précision militaire, allant de 1 à 2 minutes avec l’abonnement standard et jusqu’à 30 minutes avec l’abonnement premium.

Ajoutons que le traceur GPS Weenect fonctionne dans plus de 170 pays, grâce à sa carte SIM lui permettant de se connecter automatiquement aux réseaux disponibles, sans être limité par la distance comme le Bluetooth. L’appareil détecte les mouvements et gère sa batterie de façon optimisée grâce à l’intelligence artificielle. Ainsi, il consomme moins d’énergie et dure plus longtemps, tout en restant efficace.

Si comme nous vous aimez voyager avec votre chien, le collier GPS Weenect XT pourra toujours vous indiquer sa position, même s’il se trouve à des kilomètres de votre domicile ou se perd à l’étranger.

Diverses options intéressantes

Mais notre test ne s’est pas arrêté à la localisation en temps réel. En effet, le traceur GPS Weenect XT intègre plusieurs options très utiles pour les propriétaires de chien. Nous apprécions particulièrement la lampe LED ultra puissante activable depuis notre smartphone. Elle s’avère pratique lors des promenades le soir pour repérer facilement Lizzy dans l’obscurité, même de loin ; notamment en plein hiver, quand la nuit enlace sombrement le globe dès 17h.

De plus, nous aimons le fait que le traceur soit waterproof (norme IP68). Il est protégé de la pluie ou des baignades imprévues (jusqu’à 1,5 m de profondeur pendant 60 minutes). Nous pouvons sortir Lizzy par tous les temps, sans nous ronger les sangs !

D’autres commandes sont tout aussi intéressantes :

L’éducation positive au rappel : en activant une sonnerie ou une vibration douce, nous pouvons apprendre à notre toutou à revenir. Ce module est idéal pour les animaux sourds ou aveugles.

Le suivi de l’activité : en gardant un œil sur les habitudes de notre chienne, nous pouvons détecter précocement d’éventuels soucis de santé et nous assurer qu’elle bénéficie d’une activité physique adaptée et essentielle à son bien-être.

L’alerte anti-fugue : en définissant un nombre illimité de zones de sécurité, nous sommes immédiatement prévenus via une notification sur le téléphone, si notre boule de poils s’échappe. Cela nous permet d’intervenir rapidement.

Une fois la balade terminée, il est possible de revisionner les derniers trajets de Lizzy dans l'onglet "Historique" de l'application Weenect

Notre avis sur le collier GPS pour chien Weenect XT

Notre verdict est sans appel : le collier GPS pour chien Weenect XT est un vrai bijou de technologie ! Facile à installer et à utiliser, il propose un large panel d’options efficaces et très utiles au quotidien (localisation en temps réel grâce à la technologie brevetée InfinityTrack™, suivi d’activité, lampe torche, alerte anti-fugue, outil d’éducation positive au rappel…).

Notre amie à fourrure explore, analyse les odeurs et observe son environnement en toute sécurité. Bien plus qu’un besoin physique, rappelons que la balade représente la meilleure activité de stimulation mentale pour nos amis les chiens. Elle demeure indispensable à leur bien-être. Grâce à ce traceur, nous vivons sereinement chaque aventure en plein air avec Lizzy, qui se dépense pleinement et se sent plus heureuse que jamais.

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Avec sa batterie longue durée (jusqu’à 3 semaines d’autonomie) et son antenne XL qui assure une couverture de 99 % du territoire, même sur les zones les plus éloignées, le collier GPS Weenect XT représente un allié de taille lors de nos promenades avec Lizzy.

Information en plus et pas des moindres : les produits de la marque sont garantis à vie. En cas de réparation impossible, Weenect remplace le traceur défectueux par un appareil reconditionné. Cette initiative reflète sa confiance dans la solidité de ses équipements et sa volonté de s’opposer à l’obsolescence programmée.

Enfin, nous avons rejoint la nouvelle plateforme communautaire Weenect + sur l'application, destinée à tous les utilisateurs de la marque. En plus de dénicher des offres intéressantes auprès de ses partenaires, nous avons accès à du contenu vidéo exclusif d'experts animaliers. De quoi faire le plein d'infos au poil pour prendre soin de notre fidèle compagne à 4 pattes !

Weenect XT sans collier : 49,99 € ; avec collier : 64,99 € (prix publics conseillés). Collier disponible en 6 coloris. Plus d’infos sur weenect.com.