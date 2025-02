Avis Movoflex® pour chien : Oria, la mascotte de Woopets, a testé l’aliment complémentaire pour les articulations

Oria partage avec nous l’aventure Woopets depuis plusieurs années. En novembre, notre mascotte a joyeusement soufflé sa 6e bougie. Le temps passe tellement vite ! D’ici 2 ou 3 ans, notre femelle Berger Australien entrera dans l’hiver de sa vie et sera considérée comme une chienne sénior.

Les troubles de la mobilité sont fréquents chez les chiens, en particulier lorsqu’ils vieillissent. En plus d’adapter l’activité physique et de leur offrir une alimentation adaptée, il est possible de leur proposer des aliments complémentaires afin de soutenir leurs articulations.

Soucieux du bien-être et de la santé d’Oria, nous avons cherché un produit répondant à ses besoins spécifiques et à nos attentes. C’est ainsi que nous avons découvert Movoflex® de Virbac.

Qu’est-ce que Movoflex® de Virbac ?

Movoflex® est un aliment complémentaire fabriqué en France, qui se présente sous la forme de bouchées savoureuses à la texture tendre (30 bouchées par boîte). Le produit se décline en 3 formats, pour s’adapter au poids de l’animal :

Small, pour les chiens de moins de 15 kg.

Medium, pour les chiens de 15 à 35 kg.

Large, pour les chiens de plus de 35 kg.

La marque recommande l’usage de cet aliment complémentaire chez les toutous de tout âge, en cas de troubles de la mobilité. De même, il s’avère utile chez les chiens vieillissants, sportifs ou en croissance.

Movoflex® a été élaboré à partir d’une formulation innovante, qui associe 5 ingrédients actifs et d’origine naturelle :

La membrane de coquille d’œuf : elle contient du collagène et d'autres constituants naturels de l’articulation, qui soutiennent sa flexibilité ainsi que son élasticité.

L’extrait de Boswellia serrata : source d’acides boswelliques, il contribue au maintien d’une articulation saine.

L’acide hyaluronique : il favorise la lubrification et la régénération du cartilage.

La farine de krill : contient des acides gras essentiels oméga 3, qui apaisent les articulations sensibles et permettent de les conserver en bonne santé.

L’astaxanthine : elle est connue pour son pouvoir antioxydant très puissant, qui est 6 000 fois supérieur à celui de la vitamine C.

Quel est l’avis d'Oria concernant Movoflex® pour chien ?

De par sa race, Oria a besoin d’une dépense physique et mentale importante au quotidien. Endurante, elle aime se défouler plusieurs heures par jour. Pour l’accompagner au mieux vers le grand âge et l’aider à rester active, nous avons commencé à lui donner Movoflex®. Comme le préconise la marque, nous lui avons distribué une bouchée par jour.

Verdict ? Notre compagne à 4 pattes dévore l’aliment complémentaire comme de savoureuses friandises. Dès que nous ouvrons la boîte Movoflex®, notre mascotte remue la queue d’excitation et se lèche les babines. L’appétence est au rendez-vous !

Outre le plaisir gustatif, nous apprécions la transparence sur la composition du produit et l’usage des ingrédients naturels. Pour nous, il est crucial de servir des aliments complémentaires de qualité, qui préservent la mobilité et la qualité de vie de notre boule de poils adorée. Sa santé et son bien-être demeurent au cœur de nos préoccupations. Par ailleurs, nous saluons la conception écoresponsable de la boîte, fabriquée à partir de matériaux recyclés et recyclables.

Grâce à Movoflex®, Oria n’a plus à craindre le défilé des années. Elle peut continuer à courir et jouer sur le chemin de la vie, en toute sérénité. Ses précieuses articulations, sollicitées tous les jours, sont chouchoutées !

Vous souhaitez une prise en charge globale des troubles articulaires de votre meilleur ami à fourrure ? Nous vous invitons à braquer votre loupe sur les solutions proposées par Virbac, comme la gamme de croquettes soutenant le métabolisme des articulations en cas d’arthrose.

Enfin, n’hésitez pas à répondre au petit questionnaire en ligne pour savoir si votre chien est concerné par les troubles de la mobilité. Nous vous recommandons de consulter votre vétérinaire pour tout diagnostic ou question sur la santé articulaire de votre chien.

Plus d’infos sur le site virbac.com.