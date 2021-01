Avis LAPSA : pourquoi les propriétaires apprécient ces croquettes pour chien et chat et sont même prêts à les recommander ?

Photo d'illustration

Adoptées par les maîtres de chiens et de chats, les croquettes LAPSA sont à l’image de la marque qui les propose. Les avis LAPSA recueillis auprès de milliers de consommateurs confirment leur popularité.

Qui est mieux placé que les propriétaires pour juger de la qualité des produits ? Les résultats de l’enquête de satisfaction client autour des croquettes de la marque donnent une idée précise en termes d’avis LAPSA.

LAPSA : plus de 3000 avis consommateurs évaluent 20 ans d’expérience dans la fabrication de croquettes de qualité premium

LAPSA est une marque française spécialisée dans l’alimentation pour chiens et chats. Ses produits sont fabriqués en France et sont exclusivement distribués en pharmacie. Un choix s’inscrivant dans une logique d’excellence et de strict respect des normes santé et sécurité, au service du bien-être des animaux de compagnie. Il n’est donc pas étonnant que les avis croquettes LAPSA recueillis lors de l’enquête satisfaction client soient positifs.

LAPSA, c’est une expérience de plus de 20 ans dans la fabrication d’aliments premium pour chiens et chats. L’accent est mis sur la qualité des produits et la sécurité alimentaire : centres d’élaboration situés en France, certifiés BRC FOOD et IFS (International Food Standard), cahier des charges fournisseurs très stricts, vérification constante du produit et du process, contrôle du conditionnement.

Des gammes pour tous les profils de chiens et chats

Les gammes de croquettes LAPSA sont adaptées aux caractéristiques des chiens et des chats : race, mode de vie, âge, santé, etc. Elles sont formulées sous contrôle vétérinaire et offrent des protéines animales à digestibilité élevée. Celles-ci proviennent de viandes d’origine européenne et déclarées propres à la consommation humaine.

Caractérisés par une traçabilité totale, ces produits respectent scrupuleusement l’instinct du chien et du chat, et leurs besoins de carnivores ; les recettes intègrent un minimum de 72 et 50 % de protéines animales. Par ailleurs, la texture des croquettes est spécialement pensée pour favoriser la santé bucco-dentaire de l’animal.

LAPSA propose une gamme physiologique classique, comprenant des produits adaptés aux spécificités et aux stades de vie de chaque profil d’animal : chiot, adulte de petite, moyenne et grande race, senior, chaton, chat adulte, chat stérilisé, chat senior. Une alimentation sous forme humide (sachets fraîcheur) est également disponible pour les félins.

Parallèlement, LAPSA propose une offre spécifique. La gamme ONP (Objectifs Nutritionnels Particuliers) est destinée aux animaux souffrant de troubles urinaires, d’obésité, de problèmes digestifs notamment.

Le tout est associé à une politique de fidélisation fort intéressante : remise de 5 ou 10 € lors de la première commande, un produit offert toutes les 10 commandes, remise à chaque anniversaire de l’animal…

Avis croquettes LAPSA : les propriétaires les adoptent

Qu’en est-il, donc, du ressenti des consommateurs vis-à-vis des produits de la marque ? Les avis croquettes LAPSA ont été sondés à l’occasion d’une longue enquête de satisfaction client, menée par une société d’étude indépendante et dont les résultats ont été récemment révélés.

Les avis croquettes LAPSA ont été recueillis auprès de plus de 3000 propriétaires, invités à répondre à différentes questions portant non seulement sur l’impact de ces produits sur la santé et le bien-être de leurs chiens ou chats, mais aussi sur leur disposition à les recommander.

A la question « quelle est la probabilité que vous recommandiez les produits LAPSA » sur une échelle de 0 à 10, ils ont été 72,6 % à donner une note de 9 ou de 10 et 19,1 % à donner une note de 7 à 8. Autrement dit, la réponse est positive à hauteur de 91,7 %.

Citons, parmi les réponses des participants à cette partie de l’enquête :

« LAPSA est vraiment d’une bonne qualité, c'est l'alimentation de ma deuxième golden et je recommande. Actuellement LAPSA chiot »

« Notre labrador est devenue diabétique et nous sommes satisfait des croquettes pour chiens diabétiques »

« Bien adapté au chaton qui mange plus facilement et livraison rapide »

A la question « Que pensez-vous du ou des produit(s) LAPSA que vous avez acheté(s) ? », 70,5 % ont répondu en attribuant une note de 9 ou de 10.

Ils ont été encore plus nombreux à déclarer que leur animal semblait apprécier les croquettes LAPSA : 74,6 % de 9 et de 10. On peut ainsi lire, parmi les avis LAPSA fournis : « Mon chat adore, aliment qualitatif, je le fais connaître autour de moi. »

En ce qui concerne le rapport qualité / prix, les avis croquettes LAPSA sont très positifs car 92,2 % des sondés ont donné une notre comprise entre 7 et 10.

La distribution exclusive en pharmacie est également très appréciée. Parmi les avis LAPSA à ce sujet, on peut lire ceci : « Innovant et pratique cette nouvelle façon d'acheter des croquettes chez son pharmacien ! ».