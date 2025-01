Avis LAPSA : notre chienne Oria a testé les croquettes de la gamme Intégrale Grande Race

Pour tester les croquettes de la gamme LAPSA Intégrale Grande Race, Woopets a fait appel à son experte Oria qui a le nez et le palais fins. Qu’a pensé notre femelle Berger Australien de ce produit et que lui a-t-il apporté ?

L’alimentation canine est un univers vaste et complexe. Il n’est pas toujours facile de trouver les croquettes idéales pour son fidèle compagnon à 4 pattes. Celles-ci doivent répondre à des critères précis, et être adaptées à l’âge, la taille, le mode de vie ainsi que l’état de santé du chien.

Pour nourrir correctement notre belle Oria, nous avons fait un tour d’horizon sur le marché du petfood en tenant compte de ses spécificités. Notre femelle Berger Australien, qui a soufflé sa 6e bougie cette année, affiche 25 kg sur la balance et s’avère assez active.

En raison de son activité physique quotidienne, mais aussi de son vieillissement, il était important pour nous de lui proposer un aliment contribuant à son confort articulaire. Pour préserver sa santé et son bien-être, nous voulions également lui donner un produit qui chouchoute son système digestif, tout en entretenant sa peau et son pelage.

C’est ainsi que nous nous sommes tournés vers la gamme LAPSA Intégrale Grande Race. Nous avons convenu avec la marque de mettre au point un test, auquel Oria s’est prêtée avec plaisir.

© Woopets

Qui est LAPSA ?

Avant de vous révéler les résultats du test, faisons une petite présentation du Laboratoire pour la santé animale (LAPSA). Fondé en 2017, LAPSA est devenu le n°1 de l’alimentation animale en pharmacie.

La raison d’être de cette entreprise française et engagée ? « Contribuer à la santé et au bien-être des chiens et des chats, ceux qui partagent notre quotidien, ceux de nos clients, ceux qui vivent en refuge et ceux qui sont en danger partout dans le monde », confie-t-elle dans un communiqué.

À la pointe de l’innovation dans le domaine de la nutrition animale, LAPSA fait le choix « de nourrir d’abord le microbiote intestinal du chien avant de nourrir le chien lui-même ». Comment ? En intégrant dans ses recettes des prébiotiques (substances alimentaires que les bonnes bactéries du microbiote mangent) et des probiotiques (bactéries présentes dans le microbiote ou apportées par l’alimentation).

Être aux petits soins avec le microbiote intestinal et le garder équilibré permet à l’animal de rester en bonne santé. Pour viser l’ensemble des micro-organismes vivant dans l’intestin grêle et le côlon, LAPSA connaît les nutriments et les dosages qu’il convient d’apporter à l’aliment du chien, qu’il soit jeune, adulte ou senior.

© Woopets

Quelles sont les caractéristiques des croquettes LAPSA Intégrale pour chien adulte de grande race ?

Pour réaliser notre test, nous avons servi les croquettes LAPSA Intégrale pour chien adulte de grande race dans la gamelle d’Oria. Riches en volaille et savoureuses, elles :

Participent à l’entretien de la peau et du pelage de l’animal (huile de saumon ; levure de bière…).

Stimulent son système immunitaire (vitamines ; prébiotiques ; probiotiques…).

Apportent un confort intestinal et une optimisation de l’assimilation des nutriments (riz ; tapioca ; protéines de volailles déshydratées…).

Aident à maintenir son confort articulaire (glucosamine ; oméga 3…).

Boostent sa vitalité.

À l’instar des autres produits de la marque, la recette de ces croquettes a été élaborée par des vétérinaires nutritionnistes en France. LAPSA garantit une traçabilité complète des matières premières, ce que nous saluons.

Disponible en sac de 12 kg (au prix de 64,96 € sur le site web du Laboratoire pour la santé animale), l’aliment est recommandé pour les chiens adultes âgés de 2 à 7 ans et pesant plus de 25 kg.

Le saviez-vous ? Il est essentiel de ne pas négliger les dimensions des croquettes, qui doivent être adaptées à la taille de la mâchoire du chien afin d’assurer une bonne mastication, de favoriser la satiété et de réduire les gavages (donc de limiter les torsions d’estomac). Ainsi, précisons que celles de la gamme LAPSA Intégrale Grande Race mesurent 18x8 mm.

© Woopets

Quel est notre avis sur les croquettes LAPSA Intégrale Grande Race ?

Verdict ? Notre fin gourmet adore manger ses croquettes et finit toujours sa gamelle ! Oria ne cesse de remuer la queue et de se lécher les babines lorsque nous lui servons ses repas.

Au fil des semaines et d’une transition alimentaire indispensable, son poil est devenu plus beau et brillant. En outre, Oria les digère parfaitement. Ses selles – dont l’aspect permet d’évaluer la digestibilité de l’aliment – sont bien moulées et ne dégagent aucune odeur forte. Vive et en forme, notre compagne à 4 pattes s’épanouit au quotidien. Elle se promène, court et s’amuse avec fougue.

Les croquettes LAPSA Intégrale Grande Race répondent directement à ses spécificités, liées à sa morphologie. Notre femelle Berger Australien a un besoin important en énergie métabolisable du fait de sa taille.

De plus, elle est plus à risque de subir une torsion de l’estomac. Ajoutons que, comme certains grands chiens, tels que le Labrador ou le Golden Retriever, elle a tendance à prendre du poids facilement. Or, un surpoids même léger peut lui causer des troubles articulaires.

Grâce au rapport protido-calorique (RPC) adapté des croquettes LAPSA, des nutriments essentiels et des compléments qu’elles apportent, Oria bénéficie d’un meilleur confort intestinal et articulaire. Sa peau et son pelage sont bien entretenus ; son système immunitaire est stimulé. Chez Woopets, nous sommes heureux de voir notre chère mascotte aussi bien dans ses pattes !

Plus d’infos sur lapsa-lab.fr.