Avec l'aide de son chien, elle permet aux enfants de progresser en lecture

Intervenante en médiation par l’animal, une Euroise aide les enfants qui éprouvent des difficultés à lire en les faisant accompagner par sa chienne Nessy. Grâce à cette dernière, les jeunes lecteurs sont plus détendus et en confiance lorsqu’il s’agit pour eux de lire à haute voix.

Lire à haute voix est un véritable défi pour certains enfants. Pour les aider à surmonter leurs difficultés en la matière, les chiens sont d’un très grand secours. Une étude faite au Canada et publiée en 2019 démontrait ainsi l’impact positif des canidés sur les capacités à la lecture des plus jeunes. On peut aussi citer l’exemple de Rylie, ce Border Collie qui aide les élèves d’une école primaire galloise à progresser dans ce domaine.

Une démarche similaire est menée à Hauville dans l’Eure, où Karine Romain et sa chienne Nessy se mettent à la disposition des enfants pour les encourager à lire, rapporte L’Eveil de Pont-Audemer.



Quatrespattespourunpas Médiation Animale / Facebook

Karine Romain a créé « 4 pattes pour 1 pas », sa société de médiation par l’animal, en juin 2021. La méthode qu’elle applique, elle l’avait testée quelques années plus tôt sur son fils, qui n’appréciait pas la lecture. En présence d’un chien, il avait bien plus de facilités à lire et il réalisait de gros progrès.

« Permettre à l’enfant de prendre confiance en lui »

Depuis le 11 mai, c’est à la bibliothèque de Hauville que Nessy et sa maîtresse interviennent auprès d’enfants âgés de 6 à 10 ans, dans le cadre d’un atelier baptisé « Lire avec un chien ». La première de 5 sessions qui se succéderont jusqu’au 6 juillet.

A lire aussi : Après avoir été adopté, ce chien dévoué attend tous les jours devant la maison que son nouveau papa rentre du travail (vidéo)



Quatrespattespourunpas Médiation Animale / Facebook

A chaque séance, la procédure est la même. Après avoir choisi un livre et un passage de ce dernier, l’enfant s’assied et le lit à haute voix pendant une dizaine de minutes, avec Nessy à ses côtés. « L’objectif est de permettre à l’enfant de prendre confiance en lui », explique Karine Romain à L’Eveil de Pont-Audemer. Et, très souvent, c’est bien ce qui se produit.

Encore un domaine où nos amis canidés excellent et nous rendent de précieux services…