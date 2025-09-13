« Avant, il mettait 30 minutes à sentir une banane », après des années sans sentir, ce chien réagit à une odeur pour la toute première fois (vidéo)
Chez certains chiens brachycéphales, une chirurgie peut radicalement améliorer la respiration et l’odorat. C’est le cas de Kygo, dont la réaction après l’intervention a ému de nombreux internautes.
Chez les races concernées, la brachycéphalie s’accompagne de divers troubles, en particulier sur le plan respiratoire. Kygo, Bouledogue Français de 4 ans, en sait quelque chose, lui qui a dû subir une intervention chirurgicale pour lui permettre de respirer correctement. L’opération lui a également permis de profiter d’un odorat nettement amélioré et de découvrir des senteurs qu’il n’était pas en mesure de percevoir jusque-là.
Sa propriétaire Wen-Ling L., qui habite New York, a récemment posté une vidéo montrant le moment émouvant où Kygo a senti l’odeur d’un plat pour la première fois, juste après l’intervention chirurgicale.
Partagée le 30 juillet 2025 sur le compte TikTok “@its.me.kygo”, la séquence en question que relaie People est devenue virale, ayant généré 8,7 millions de vues. La voici :
He can smell everything now ???? this was within the first 24 hours of getting BOAS surgery. #dogmom #dogsoftiktok #dogtok #itsmekygo #kygothefrenchie #frenchbulldog #frenchie #BOAS #creatorsearchinsights? original sound - KYGO ????
“Lorsque votre chien découvre son odorat pour la toute première fois après une chirurgie du nez (BOAS)”, peut-on y lire. L’acronyme BOAS désigne le syndrome obstructif respiratoire des races brachycéphales. Il s’agit d’une affection chronique qui touche les chiens à face aplatie, dont le Bouledogue Français. Elle est caractérisée notamment par l’étroitesse des narines et / ou de la trachée et le blocage partiel des voies respiratoires causé par l’allongement du palais mou. Respiration difficile et bruyante, halètement excessif, intolérance à l’effort et réduction des aptitudes olfactives sont ses principaux symptômes.
Pour permettre à Kygo d’en guérir, il fallait le faire opérer. L’intervention a eu lieu non pas à New York, mais à Toronto, au Canada.
Des mouvements de narines qui n’avaient rien d’anodin
“Nous espérions qu'il puisse profiter de ses sorties avec ses amis en été sans avoir trop chaud, ni du mal à respirer”, dit sa maîtresse. Le traitement a amélioré non seulement sa respiration, mais aussi son odorat.
“Avant l'opération, si nous mangions une banane - sa friandise préférée - il pouvait mettre 30 minutes pour s’en rendre compte, mais maintenant c'est instantané”, se réjouit Wen-Ling L..
Le soir où la scène a été filmée, la famille s’était fait livrer une soupe à l’os de bœuf coréeenne. Le repas déposé sur la table concentrait toute l’attention du chien qui, portant encore sa collerette vétérinaire, était assis et l’observait attentivement. Ensuite, ses narines se sont animées ; il pouvait clairement en sentir l’odeur. Ce geste a priori banal ne l’était pas du tout pour Kygo et ses humains, qui en ont été à la fois amusés et émus.
