Au Royaume-Uni, une chaîne de télévision créée spécialement pour les chiens et leurs propriétaires voit le jour

Au Royaume-Uni, les chiens et leurs propriétaires auront prochainement l'occasion de découvrir DogTV, une chaîne de télévision qui leur est complètement dédiée.

DogTV est une chaîne de télévision qui a du chien. Ce service, qui sera lancé le 8 novembre chez nos voisins d'outre-Manche, diffusera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 une programmation spéciale pour les maîtres et leurs partenaires canins.

DogTV a été développée à la suite de recherches scientifiques sur les besoins physiologiques et psychologiques des animaux de compagnie, sur leurs humeurs, leurs réponses aux stimuli audio et visuels, rapporte Metro. Les couleurs, les fréquences audio et l'alignement de la caméra ont été adaptés pour répondre aux sens des toutous.

Ce concept innovant vise à aider nos amis à fourrure à surmonter la solitude, le stress ou encore l'anxiété de séparation. « DogTV est une excellente ressource pour les propriétaires, pour aider à atténuer certains problèmes de comportement qui peuvent survenir lorsque les chiens sont laissés seuls », a expliqué le scientifique Nicholas Dodman.

Une chaîne de télévision aussi utile pour les chiens que leurs propriétaires

DogTV proposera également des émissions conçues pour aider les propriétaires à mieux comprendre et soigner leurs compagnons à 4 pattes. Au programme, conseils pour vivre en harmonie avec un animal de compagnie, et recettes pour chiens seront à découvrir.

Ce projet peut paraître quelque peu étrange au début pour certains... « Il y a des gens qui pensent que DogTV est un concept un peu bizarre, mais quand je leur dis qu'elle peut aider leurs chiens à gérer leur stress et qu'elle améliore considérablement leur vie, ils comprennent », a déclaré la comportementaliste Victoria Stilwell.

DogTV est actuellement diffusée dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Brésil ou encore la Chine. En France, elle avait été lancée en 2012, mais a malheureusement été supprimée. Les citoyens britanniques, bipèdes et quadrupèdes, n'auront bientôt plus qu'à s'installer confortablement derrière leur téléviseur et à se détendre !

