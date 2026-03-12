Au Paris Animal Show 2026, découvrez l’Adoption Center, un espace dédié à l’adoption responsable et réfléchie

Et si votre visite au Paris Animal Show marquait le début d’une belle histoire ? Au-delà des découvertes et des rencontres qui font le succès de ce salon dédié aux animaux de compagnie, l’événement — qui se tiendra les 14 et 15 mars 2026 à la Porte de Versailles, à Paris — met aussi en avant une valeur essentielle grâce à son Adoption Center : l’adoption responsable. Une occasion unique pour les amoureux des animaux de rencontrer des compagnons en quête d’un foyer et de mieux comprendre l’engagement que représente leur adoption.

À l’occasion de sa 30e édition, le Paris Animal Show s’apprête à accueillir plus de 35 000 visiteurs et plus de 300 exposants internationaux les 14 et 15 mars 2026 à la Porte de Versailles à Paris. Ce rendez-vous incontournable dont Woopets est partenaire promet, une fois encore, son lot de découvertes pour les amoureux des chiens, des chats, des reptiles et de bien d’autres petits compagnons.

Mais au-delà de l’aspect festif et des nouveautés présentées, le salon affirme aussi une vision résolument éthique. Fidèle à ses valeurs, il interdit la vente directe d’animaux sur place afin de lutter contre les achats impulsifs. À la place, l’accent est mis sur l’adoption responsable grâce à l’Adoption Center, un espace dédié où les refuges et les futures familles peuvent se rencontrer.

L’Adoption Center : un espace d’accompagnement pour des adoptions réussies

Au cœur du salon, l’Adoption Center est un espace spécialement conçu pour favoriser des adoptions responsables. Les visiteurs peuvent y rencontrer des animaux en attente d’un foyer et échanger directement avec les bénévoles d’associations engagées dans la protection animale.

Parmi elles, l’association bretonne An Ti Loened sera présente avec une trentaine d’animaux (chiens, chats, lapins et furets) prêts à rencontrer leurs futures familles et à commencer un nouveau chapitre de leur vie.

© Paris Animal Show / Facebook

Sur place, les bénévoles prendront le temps de présenter chaque animal et de discuter avec les futurs adoptants de leurs besoins, de leur caractère et des responsabilités liées à leur accueil. L’objectif est simple : permettre à chacun de faire un choix éclairé et d’offrir à ces animaux une seconde chance dans les meilleures conditions.

Un processus d’adoption sérieux et réfléchi

Si l’une des adorables boules de poils présentes au salon vous fait craquer, sachez qu’il ne sera pas possible de repartir immédiatement avec elle : seule une réservation auprès de l’association sera effectuée sur place.

© Paris Animal Show / Facebook

Un délai de réflexion de 7 jours est ensuite obligatoire, accompagné de la signature d’un Certificat d’engagement, afin de rappeler que l’accueil d’un animal est une décision importante qui se prépare.

Cette démarche vise avant tout à éviter les adoptions impulsives et à encourager des choix éclairés, pour le bien-être des animaux comme pour celui des familles. Elle s’inscrit d’ailleurs dans une évolution positive : selon l’étude FACCO 2025, de plus en plus de futurs adoptants signent ce certificat, preuve que l’animal est aujourd’hui considéré comme un véritable engagement sur le long terme. Au salon, chaque visiteur est ainsi accompagné pour prendre le temps de la rencontre et peut-être commencer une belle histoire avec son futur compagnon !

© Paris Animal Show / Facebook

Lors de votre visite au Paris Animal Show, n’hésitez donc pas à passer par l’Adoption Center si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'adoption responsable ! Vous n’avez pas encore votre billet ? Pour gagner du temps et éviter les files d’attente, réservez-le dès maintenant en ligne sur la billetterie de l’événement.

Paris Animal Show, Parc des Expositions - Porte de Versailles, 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris (HALL 6). Samedi 14 et dimanche 15 mars 2026.