Atteint de démence, ce chien âgé au tempérament réservé croit qu’il est redevenu un chiot câlin (vidéo)

Summer Nadya de Camden, dans le Maine (États-Unis), a rencontré Pixie pour la première fois par une nuit sombre de 2017 alors qu’elle revenait d'un festival musique. En voyant des yeux briller sur la route, la jeune femme s’était arrêtée et elle avait alors découvert ce petit chien égaré au milieu de nulle part.

Un petit chien dans un état lamentable

Après avoir mis la boule de poils en sécurité, Summer avait vite réalisé son état lamentable. « Il était dans un état épouvantable, les poils emmêlés, couverts de crasse, de sable, et puait comme du poisson pourri et des crabes, couvert de puces et de tiques », a-t-elle déclaré à Newsweek.

Plusieurs bains et plus de 3 heures de toilettage plus tard, le petit chien brun et malodorant avait laissé la place à un magnifique Bichon Maltais blanc.

Il était clair que ce gentil petit chien avait traversé beaucoup d'épreuves. « Il ne nous faisait pas confiance. […] Il ne voulait pas manger de nourriture pour chien, même s'il était clairement affamé », se souvient Summer.

Une visite chez le vétérinaire le lendemain a confirmé les craintes de Summer. En plus de souffrir de la maladie de Lyme et d'anaplasmose, le toutou avait des dents pourries qui devaient être retirées et il était aussi atteint d'une maladie cutanée persistante.

@summernadya / TikTok

Si au départ, Summer et son conjoint voulaient essayer de retrouver son propriétaire, ils ont rapidement décidé de garder le petit rescapé devant son état de grave négligence.

D’une vie rêvée à l’apparition de la démence

Au cours des 7 années suivantes, le toutou baptisé Pixie a enfin vécu la vie que tout chien mérite. Ses nouveaux maîtres lui ont en effet offert tout ce dont il avait besoin : amour, traitements pour ses problèmes médicaux, séances de toilettage, voyages à travers le pays, jeux…

@summernadya / TikTok

Tout allait bien jusqu’à ce que Summer commence à remarquer l'année dernière que le toutou présentait des signes de démence canine, un diagnostic courant chez les animaux de compagnie vieillissants. « C'était un garçon très intelligent et débrouillard, et tout d'un coup, il se tenait face à un coin de rue en aboyant comme s'il ne pouvait pas sortir », a-t-elle déclaré.

De même, ce chien qui n’a jamais été très câlin a soudainement changé de comportement. « Il devient impertinent, s'amuse et joue comme un chiot, puis vient vers vous et demande à être tenu et câliné, et il frotte sa tête contre votre cou et votre poitrine », a expliqué sa maîtresse.

Désormais, peu importe le moment où Pixie veut faire un câlin, Summer arrête tout ce qu’elle fait pour le serrer contre elle. Émue aux larmes à chaque fois de le voir redevenir un chiot, elle voit ces moments « comme un petit cadeau » dont elle ne se priverait pour rien au monde...