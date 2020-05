Atteint d'une malformation génétique rare, ce Golden Retriever a trouvé la famille idéale

Enzo vit comme n’importe quel autre chien et ignore qu’il possède, en fait, une apparence unique. Il a non seulement une grande marque sur le visage, mais il est, en plus, bien plus grand que la plupart des chiots de sa race.

Le Golden Retriever fait partie des chiens préférés des Français. Il fait d’ailleurs régulièrement partie du top 5, voire même du podium, du classement établi chaque année par la Société Centrale Canine. En 2019, il était 4e. Il jouit aussi d’une grande popularité dans d’autres pays du monde, où il est apprécié pour sa douceur et sa jovialité. C’est le cas aux Etats-Unis, où vit Enzo, un représentant de la race qui n’est pas tout à fait comme les autres.

Lui ne le sait pas, mais Enzo est un peu différent des autres Golden Retrievers, comme le raconte The Dodo. Alors que les chiens de cette race ont une robe unie, allant du blanc crème au doré foncé, Enzo, lui, a une grande marque noire sur un côté de la face, courant de l’œil jusqu’au museau. Ce qui lui confère un aspect véritablement unique.

C’est le résultat d’une mutation cellulaire rare, dite somatique. Ella Castro, sa maîtresse, explique que « les Golden Retrievers ont une couleur de robe de base qui est le noir, avec un gène modificateur qui leur procure finalement cette couleur dorée » caractéristique de la race. « Tous les chiens possèdent ce gène modificateur, alors qu’Enzo a eu un petit dérèglement dans son ADN qui l’a supprimé dans cette partie de son visage », poursuit-elle.

De son côté, le Dr Christopher Reeder de BluePearl Veterinary Partners, assure que cette particularité physique n’a aucun effet sur sa santé. Le vétérinaire rappelle, par ailleurs, que « n’importe quelle race de chien peut en être affectée. »

Enzo, lui, ignore ce fait et, de toutes les façons, cela ne changerait absolument rien à sa façon d’être. Il mène une vie de chien tout à fait normale : il adore jouer, courir, rencontrer des gens et des congénères, faire coucou aux joggeurs et aux cyclistes… Ella Castro dit même qu’il peut parfois se vexer quand on ne lui dit pas bonjour en retour.

Outre sa marque noire, cet adorable Golden Retriever se distingue aussi par sa taille, bien plus grande que la plupart des chiens de la race. Alors qu’il n’avait qu’un peu plus de 3 mois, la plupart de ceux qui le voyaient lui en donnaient 2 ou 3 de plus.