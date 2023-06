Avec l'assurance santé animale Goodflair, préservez le bien-être de votre compagnon et gérez votre budget en toute sérénité

Maladies, accidents et autres imprévus peuvent surgir sans crier gare dans la vie de votre chat ou chien. Bénéficier d’une couverture santé s’avère idéal pour lui offrir les meilleurs soins, tout en préservant votre porte-monnaie. Nouvelle sur le marché, l’ assurance santé animale Goodflair met un point d’honneur au bien-être de votre fidèle compagnon en proposant des formules simples, transparentes et personnalisables.

Le carburant faisant battre le cœur de Goodflair ? Le bien-être de nos amis à fourrure. Enracinée dans le paysage de l’assurance pour animaux de compagnie depuis peu, la société se démarque par ses prestations innovantes et ses démarches « feel good ».

Créée par une « meute » de passionnés, elle se donne pour mission de « démocratiser l’assurance santé animale et de renforcer le lien qui unit l’être humain » aux charmants quadrupèdes ayant posé la patte dans nos chaumières. Pour les garder en pleine forme, Goodflair a mis en place un ensemble de services et de produits au poil.

Garanties personnalisables ; vétérinaires en ligne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ; conseillers formés au bien-être animal ; équipe mobilisée en cas de perte… Goodflair contribue à bâtir un monde meilleur pour nos « précieux trésors ».

Une assurance santé animale simplifiée, mais efficace

Chez Goodflair, pas de chichi, de formules complexes et de petites lignes ! Vous sélectionnez la couverture de soin de votre canidé ou félin selon ses besoins et vos attentes. Leurs garanties sont 100 % personnalisables. Même les chiens catégorisés, comme les Pitbulls ou les Rottweilers, peuvent bénéficier d’une couverture santé.

Un accident ou une maladie pointe le bout de sa truffe ? Goodflair vous rembourse en fonction du taux choisi. Contrairement à la majorité des assureurs, cela peut concerner l’intégralité des dépenses engagées (à condition que les soins soient prescrits par un vétérinaire) !

Consultations, médicaments, analyses de laboratoire, examens radiologiques, frais propres à une intervention chirurgicale… L’assurance prend en charge de nombreux soins et rembourse jusqu’à 3 000 € de frais vétérinaires par an.

À noter que les dépenses de prévention, telles que les vaccins, les antiparasitaires ou encore la stérilisation, sont remboursées uniquement dans le cadre du forfait prévention (le montant se situe entre 125 et 200 € par an). Cette option s’ajoute aux garanties en cas d’accident ou de pathologie.

© Goodflair

Énergique, Goodflair assure des remboursements éclair sous 48h. Pour les suivre en toute facilité, rendez-vous sur votre « Espace membre ». En outre, il n’y a aucune franchise, ni frais de dossier et de gestion. Avec cette société dont les maîtres mots sont « honnêteté » ainsi que « transparence », vous ne flairerez jamais de frais cachés et autre dépense additionnelle. Goodflair montre patte blanche !

Information en plus et non des moindres : vous êtes libre de mettre fin à votre contrat à tout moment, à partir du 13e mois d’engagement.

Des prix abordables pour gérer sereinement votre budget

Côté tarif, comptez entre 4,90 et 18,60 € par mois pour une assurance santé destinée à un chat ; entre 6,50 et 40 € par mois pour un chien.

Le montant dépend principalement de l’âge de votre compagnon. Eh oui, le temps n’épargne personne, pas même nos animaux ! Avec le déclin naturel de la santé au fil des années, de petits tracas ou de grosses contrariétés risquent d’engendrer de plus en plus de visites chez le vétérinaire et davantage de dépenses.

Quoi qu’il en soit, Goodflair propose des contrats d’assurance très abordables, qui vous permettent de prendre soin de votre ami à fourrure en toute sérénité.

Pour demander un devis en une minute top chrono ou obtenir des informations complémentaires, contactez un conseiller Goodflair au 09 80 80 30 24 ou rejoignez sans plus attendre goodflair.com !