Après une lourde chute, cette jument s'est retrouvée dans une position insolite et a nécessité un sauvetage d'urgence

À 33 ans, Mimi n’a malheureusement plus beaucoup de force et d’énergie. Aussi, lorsqu’elle est malencontreusement tombée dans son auge, la jument s’est trouvée incapable de se relever malgré ses faibles efforts. Quand Wendy, membre de l’association Horse Sense Wirral, a trouvée sa protégée dans cette situation, elle n’a pas attendu une seule seconde pour contacter les secours. “Mimi vit dans une grange avec son compagnon Danny pour qu’ils puissent passer leur vie ensemble. Elle est âgée et devient fragile. Mojo un gros cheval puissant, les a rejoints ; nous supposons qu’il a frôlé Mimi et qu’elle est tombée dans l’auge. Elle n’a pas réussi à se relever et à sortir…”, a expliqué la jeune femme sur Facebook.

Un sauvetage hors du commun

Une fois sur place, les secours, accompagnés par un vétérinaire, ont dû sédater la jument pour que celle-ci se laisse manipuler plus facilement. Les pompiers ont ensuite fait le reste de la manœuvre délicate et ont pu libérer Mimi en quelques minutes seulement ! Malheureusement, cette drôle de mésaventure n’a pas été sans conséquences pour la vieille jument qui s’en est sortie avec une grosse blessure sur la patte avant. “Elle est trop vieille pour être opérée, mais notre merveilleux vétérinaire la surveille tous les jours et lui donne des antibiotiques. En plus de changer régulièrement ses pansements, nous utilisons du miel de Manuka, qui a des propriétés antibactériennes naturelles et aide à accélérer la guérison. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour qu’elle se rétablisse bientôt”, a ajouté Wendy avec détermination.

© Horse Sense Wirral / Facebook

Une solidarité émouvante

Aujourd’hui, plusieurs mois après l’accident, Mimi semble aller bien mieux. Elle n’est plus sous traitement et a pu regagner son box avec son acolyte de toujours.

Pour la petite histoire, la jument est arrivée au refuge à l’âge de 8 ans suite à un abandon. Son propriétaire, qui luttait contre des problèmes de santé mentale, ne s’occupait pas d’elle et la négligeait gravement. Mimi fait partie des 283 chevaux sauvés par l’association et est devenue comme une mascotte. De nombreux dons sont arrivés de tous les États-Unis pour participer à ses frais vétérinaires et l’association n’a pas manqué de vivement remercier sa communauté pour cela.

