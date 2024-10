Après un accident de voiture, un homme refuse de rentrer chez lui tant qu’il n’aura pas retrouvé sa chienne perdue

Pendant plus de 10 jours, JR Sparks a remué ciel et terre pour retrouver sa femelle Pitbull nommée Akemi. Cette dernière était sortie de la voiture après un accident et son maître, impuissant, n’avait pas pu partir à sa poursuite. Il a reçu le soutien de nombreuses personnes toutes aussi déterminées que lui à localiser l’animal.

JR Sparks, originaire du comté d’El Dorado, en Californie (États-Unis), s’est retrouvé impliqué dans un accident de voiture à Woodland, rapportait CBS News. Akemi ainsi qu’un autre passager se trouvaient dans le véhicule. En ouvrant la portière, ce dernier a laissé la chienne s’échapper.

Crash Fund, Inc / Facebook

D’inlassables recherches

Blessé à la jambe, JR Sparks était incapable de se mouvoir pour récupérer Akemi : « Je ne pouvais pas sortir de la voiture moi-même parce que ma jambe était cassée. J'ai demandé aux ambulanciers : "Où est mon chien ?" ». Une situation d’autant plus frustrante pour lui sachant qu’il a passé 3 jours à l’hôpital pour être soigné. Il était alors totalement impuissant vis-à-vis de la femelle égarée.

Depuis son lit d’hôpital, il pouvait toutefois poster des messages sur les réseaux sociaux et a imploré les habitants du coin de garder l’œil ouvert tout en partageant la photo de l’animal. Rapidement, les témoignages se sont succédés. Akemi a été repérée à divers endroits, mais était trop craintive pour se laisser approcher.

Les retrouvailles inespérées

Après sa convalescence, JR Sparks est sorti de l’hôpital et s’est immédiatement mis à rechercher le quadrupède. Une personne lui a gentiment prêté un vélo afin qu’il puisse se déplacer plus facilement. Pour l’homme, il était inconcevable de rentrer chez lui, soit à plus de 2 heures de route, sans Akemi.

A lire aussi : Grâce à une rencontre fortuite, cette petite chienne errante a changé son destin et a trouvé sa vocation à la télévision (vidéo)

Sa détermination, mais également celle de tous ceux qui l’ont aidé, a fini par payer le 8 octobre dernier. Un résident est parvenu à gagner la confiance de l’animal et l'a gardé chez lui en attendant de contacter JR Sparks. Lequel s’est tout de suite déplacé en apprenant que sa chienne tant aimée avait été retrouvée. Elle a pu rentrer avec son propriétaire et se remettre de ses émotions.