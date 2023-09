Après s'être longtemps battue pour sa survie, cette chienne courageuse a enfin droit au bonheur

Au mois de mars dernier, 121 chiens ont été retrouvés blessés et mal nourris dans la propriété d’un homme résidant à Odessa, au Texas (États-Unis). La chienne la plus affectée par ce triste sort se nommait Lemon. Elle fut la première à être sauvée, car elle était « au bord de la mort ».

En effet, l'une de ses pattes était gravement blessée, tandis que son corps était rempli d'asticots. Pour le Dr Nicole Hartzoge, il n'y a pas de doute : Lemon n'a cessé de se battre pour sa survie.

CBS 7

Suite à cela, Lemon a été soignée puis elle a rejoint l’association Our Pack Animal Rescue (OPAR). Là-bas, les bénévoles ont fait de leur mieux pour l’aider à trouver le foyer idéal. Lorsque Brendan Best s’est présenté à eux 6 mois plus tard, ils ont tout de suite su qu’il était le bon.

« Elle a besoin d’un bon foyer »

« Lorsque nous l’avons trouvée et que nous avons entendu son histoire, nous l’avons vraiment voulue parmi nous, pas seulement parce que c’est une chienne adorable, mais surtout parce qu’elle a besoin d’un bon foyer », a-t-il déclaré à CBS 7.

CBS 7

Brendan a constaté que les vétérinaires avaient fait un travail remarquable. « Elle a juste un petit trou dans l’oreille et on peut encore voir les griffures qu’elle a subies, mais ce ne se sont que de simples rappels de ce qu’elle a enduré », a-t-il ajouté.

La promesse d’une vie meilleure

Aujourd’hui, la famille Best est déterminée à offrir à Lemon une vie remplie d’amour ! D’ailleurs, elle s’entend à merveille avec son frère canin, un adorable Pitbull répondant au nom de Maxwell. « Nous avons tout de suite su que nous allions pouvoir lui offrir le genre de foyer dont elle avait besoin, car elle recevra beaucoup de soins et d'attention. Elle ne sera pratiquement pas laissée seule à la maison et elle a aussi un grand frère sympathique », poursuit Brendan.

CBS 7

Dans son nouveau foyer du Wisconsin, Lemon raffole des friandises au goût de dinde et des caresses de ses bienfaiteurs. « Elle a fait de mon lit son espace de sécurité, elle y passe beaucoup de temps, car elle s’y sent très à l’aise. Elle aime même regarder la télévision ! » a confié Brendan.

Ce dernier précise que la plupart des chiens découverts dans la propriété d’Odessa ont déjà été adoptés. Une nouvelle réconfortante !