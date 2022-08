Après le décès de sa patiente, une infirmière prend la plus belle des décisions au sujet du chien de la défunte

Chagrinée par le décès d’une de ses patientes et par le placement du chien de cette dernière en refuge, une infirmière a décidé de venir en aide au canidé. Elle l’a accueilli chez elle à bras ouverts pour lui offrir un nouveau départ.

Le décès d’une patiente en phase terminale a été un déchirement pour Kim Still, infirmière qui prenait soin d’elle. Le sort du chien de cette dame âgée la préoccupait grandement, car il s’était retrouvé en refuge après la disparition de cette dernière. La jeune femme voulait faire quelque chose pour ce quadrupède endeuillé.

Kim Still travaille au Northside Hospital Gwinnett, un hôpital situé à Lawrenceville dans l’Etat de Géorgie (Sud des Etats-Unis). Récemment, elle s’occupait de la propriétaire de Jax, un croisé Chihuahua. Gravement malade, celle-ci était en fin de vie et il lui arrivait souvent de se confier à l’infirmière.

Entre elle et Kim Still, un lien spécial s’était mis en place à la faveur de ces échanges. Avant son décès, elle lui avait fait part de son inquiétude pour le sort de son fidèle ami à 4 pattes. « Elle n’avait pas d’enfant. Elle n’avait pas de famille à proximité. Tout ce qu’elle avait, c’était ce chien », raconte la soignante au New York Post.



Quand la dame est morte à l’hôpital, des membres de sa famille sont venus et ont placé Jax dans un refuge. Kim Still savait qu’elle ne pouvait pas l’y laisser. « J'avais très peur qu'il n'ait pas une véritable chance et qu'il finisse par être euthanasié », relate-t-elle.

« L'un des chiens les plus affectueux qui puissent exister »

L’infirmière avait déjà un chien, mais elle était prête à en adopter un 2e pour le sauver. C’est ce qu’elle a fait en se rendant dans la structure d’accueil et en signant les documents d’adoption.

Jax a ainsi pu découvrir sa nouvelle maison et faire connaissance avec son congénère. « Il est si gentil. C'est l'un des chiens les plus affectueux qui puissent exister », dit-elle du croisé Chihuahua.

Pour elle, le souvenir de sa défunte patiente perdure à travers Jax. De plus, sa présence lui rappelle tous les jours pourquoi elle a décidé de faire ce beau métier ; aider son prochain, en l’occurrence.