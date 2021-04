Après la vague d'adoptions, un nouveau propriétaire sur 4 envisagerait d'abandonner son nouvel animal au Royaume-Uni !

Photo d'illustration

Les chiens victimes de leur succès durant la crise sanitaire au Royaume-Uni ? Avec le déconfinement, les refuges britanniques s’attendent à devoir prendre en charge un nombre record de chiens abandonnés, de nombreux nouveaux propriétaires ayant fait part de leur intention d’abandonner leurs compagnons.

Outre-Manche, où la pandémie de Covid-19 a durement sévi, le confinement a amené bon nombre de familles à se tourner vers l’adoption de chiens pour rompre l’isolement et meubler leur temps libre.

Une augmentation spectaculaire de la demande qui a donné lieu à des tendances préoccupantes, comme la hausse des vols d’animaux de compagnie. Autre phénomène attendu et craint après ce rush sur les chiens à adopter, les abandons risquent d’atteindre des niveaux sans précédent au cours de la période à venir.

Comme le rapporte JeanMarcMorandini.com, en effet, un propriétaire canin sur 4 aurait l’intention de se séparer de son chien au Royaume-Uni. C’est ce qui ressort d’un sondage effectué en ligne du 6 au 9 avril, auprès de 2002 maîtres britanniques. Une enquête réalisée par Atomik Research pour la marque d’alimentation pour animaux de compagnie Burns Pet Nutrition.

Des propriétaires qui n’avaient sans doute pas pris la mesure des implications liées à l’adoption et de l’engagement que cela représente : apprentissage, soins, alimentation, promenades, interactions, éducation…

Les conséquences d’une éducation et d’une socialisation insuffisantes sont redoutées

Par ailleurs, avec le déconfinement qui s’amorce graduellement, les lacunes dont les chiens ont souffert, notamment sur le plan de l’éducation et de la socialisation, risquent fort de se manifester à mesure qu’ils feront des rencontres. D’ailleurs, parmi les personnes interrogées, 35% reconnaissent craindre des incidents de morsure de la part de leur chien en sortant du confinement.

Dans un pays où le nombre de foyers avec un chien est passé de 9 à 12 millions durant la pandémie de Covid-19, les abandons massifs à prévoir inquiètent fortement les associations et les refuges.

Ces structures seront-elles en capacité de faire face à un afflux de chiens qui ne sont plus désirés ? Certaines sont déjà clairement mises en difficulté. The Border Collie Spot en fait partie. Pour sa fondatrice Gil White, citée dans le communiqué présentant les résultats du sondage, la situation est difficile et ne fera qu’empirer : « Le nombre de chiens qui nous sont retournés atteint des niveaux sans précédent. Lorsque les dernières restrictions […] seront levées le 21 juin, nous nous attendons à voir […] les propriétaires canins affluer pour ramener leurs chiens ».