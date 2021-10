Après la découverte d’un chien attaché à un caddie de supermarché, sa propriétaire s’explique

Une jeune femme est intervenue dans les médias pour donner sa version des faits, après la découverte de son chien attaché à un chariot. Elle tente à présent de le récupérer après son placement en refuge.

L’affaire avait fait grand bruit à Gloversville, dans l’Etat de New York, et dans les localités environnantes. Un chien avait été découvert attaché à un caddie de supermarché avant d’être libéré et emmené au refuge local. Une femme affirmant en être la propriétaire s’est exprimée dans les médias pour expliquer ce qui s’était passé, rapportait NEWS10 ABC ce lundi 11 octobre.

Âgé de moins d’un an, le canidé avait été aperçu par un habitant le weekend dernier, près de South Boulevard dans le sud de la ville. Il était attaché à un chariot métallique, comme ceux utilisés dans les grandes surfaces, et sur un sol trempé. L’homme l’avait alors détaché puis emmené chez le vétérinaire, avant son placement en refuge.



NEWS10 ABC

D’après les autorités, le quadrupède se portait bien. Bon nombre d’internautes avaient réagi après la médiatisation de cette histoire, la plupart exprimant leur indignation face au traitement réservé au chien.

Ce qui a amené Cheyenne Baird à intervenir. Elle s’est présentée comme étant la propriétaire de l’animal en sollicitant NEWS10 ABC pour s’expliquer.



NEWS10 ABC

« Tout le monde dit que j'ai abandonné mon chien, mais je ne l’ai pas fait »

D’après le récit qu’elle a livré, elle devait s’absenter longuement ce jour-là et ne souhaitait pas laisser son chien seul. Elle l’avait alors confié au frère de son petit-ami. Ce dernier l’aurait vraisemblablement attaché après une fugue.

« Je veux juste que les gens sachent que je ne ferais pas ça à un chien. Oui, j'ai eu tort de laisser quelqu'un garder mon chien, car je ne voulais pas le laisser seul à la maison pendant des heures », a déclaré Cheyenne Baird. « Tout le monde dit que j'ai abandonné mon chien, mais je ne l’ai pas fait. »

A lire aussi : L'histoire émouvante d'une chienne et de chiots orphelins unis dans la tragédie



NEWS10 ABC

La police a ouvert une enquête. Le chien est toujours au refuge, qui exige de la part de sa maîtresse qu’elle s’acquitte de 75 dollars (65 euros) en frais de permis de détention et de vaccin antirabique, pour le lui restituer.