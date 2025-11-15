Après avoir vécu dans les poubelles et fui les humains, un vieux Yorkshire apprend enfin à se détendre

Quand son propriétaire a arrêté de s’occuper de lui, Mickey a compris qu’il ne pouvait compter que sur lui-même. L’animal s’est alors créé une grosse carapace qui lui a permis de se protéger jusqu’à présent. Toutefois, après qu’il a été récupéré par une association, des bienfaiteurs lui ont fait comprendre qu’il n’avait plus besoin de se montrer aussi dur.

Mickey ne ressemblait pas à un Yorkshire Terrier lorsque les membres de l’association AMA Animal Rescue l’ont croisé pour la première fois à Brooklyn (New York, États-Unis). C’était une grosse boule de poils emmêlée qui refusait que quiconque l’approche. Avec beaucoup de patience et de bienveillance, les bienfaiteurs sont parvenus à gagner sa confiance. Cela leur a pris environ 2 ans.

Du haut de ses 13 ans, Mickey a malheureusement eu le temps de constater que l’humain pouvait être cruel. La personne qui devait prendre soin de lui l’a abandonné à son sort sur sa propre propriété. Le chien était gravement négligé et forcé de se nourrir dans les poubelles alors qu’il avait pourtant un propriétaire.

Un chien traumatisé

Des voisins n’en pouvaient plus de le voir ainsi et ont contacté l’organisme de sauvetage pour que sa situation change. Les bienfaiteurs sont allés sur place et ont aperçu l’animal. Lorsqu’ils ont essayé de l’approcher, celui-ci les a accueillis avec des grognements inamicaux : « Il était hargneux. Quand quelqu'un essayait de l'approcher, il s'enfuyait, grognait et essayait de mordre », racontait Mariya Vlasova, membre de l’organisme, au Dodo .

Les sauveteurs n’avaient pas besoin de voir le chien de près pour observer la négligence sur son corps. Celle-ci était frappante et transparaissait dans sa fourrure emmêlée : « Les Yorkshires doivent être toilettés souvent, mais il ne semblait pas l'avoir été depuis des années. Il avait une infection oculaire, et le poil avait poussé sur ses yeux », rapportait Mariya.

Une armure difficile à briser

Après avoir convaincu le propriétaire de Mickey de le confier au refuge, les membres de celui-ci ont commencé à prendre soin de lui et ont tondu son manteau de nœuds. Les interactions avec l’animal étaient difficiles, car il ne faisait confiance à personne. Ses bons Samaritains ont alors travaillé pendant un an pour gagner son amitié, puis le toutou a passé une année supplémentaire dans une maison d’accueil où sa réhabilitation s’est poursuivie.

Aujourd’hui, il est temps pour lui de couler une retraite paisible dans sa dernière propriété. Les bienfaiteurs sont donc à la recherche d’un propriétaire capable de se montrer patient et compréhensif envers Mickey.