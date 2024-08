Après avoir songé à tout arrêter après le décès de son chien, une nageuse olympique gagne la médaille d’or et lui dédie sa victoire (vidéo)

Lorsqu’elle a perdu Rio, son Loulou de Poméranie adoré, peu avant le Jeux de Paris, la nageuse néerlandaise Sharon van Rouwendaal avait perdu goût à tout, même à la natation. Remotivée par son père, l’athlète s’était alors fixé un but : remporter la médaille d’or du 10 km nage et la dédier à sa regrettée boule de poils.

Médaillée d’or aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016, la nageuse en eau libre néerlandaise Sharon van Rouwendaal avait trouvé à l’époque que « Rio » était le nom parfait pour son petit Loulou de Poméranie. Depuis leur rencontre il y a maintenant 8 ans, la jeune femme et son chien étaient devenus inséparables. Sharon avait même acheté une maison où ils pourraient vivre ensemble après les JO de Paris. Malheureusement, en mai dernier, ce rêve s’est soudainement brisé.

« Mon monde s'est arrêté »

Comme le rapporte Metro, Rio est décédé quelques semaines avant les Jeux de Paris. « Il avait besoin d'une opération des poumons, alors je le lui ai fait faire dans l'espoir que nous pourrions vivre ensemble après les Jeux Olympiques dans ma maison et avec mon jardin. Mais il a eu des complications après l'opération et il est décédé. », a tristement expliqué sa maîtresse aux journalistes.

goldenrio2016 / Instagram

À cette occasion, l’athlète avait fait une jolie déclaration à Rio sur Instagram. Il « m'a donné le meilleur sentiment du monde, mieux que n'importe quelle médaille que j'ai jamais remportée, mieux que n'importe quel moment de natation. Tu es et tu seras toujours la chose la plus importante dans ma vie. », avait-elle écrit en mai dernier.

Après cette terrible perte, rien n’était plus pareil pour Sharon. « Mon monde s'est arrêté et je n'ai plus eu envie de nager pendant 3 semaines. C'était mon petit bébé. », a-t-elle expliqué.

« Mais mon père m'a dit […] ‘Fais une course de plus et donne tout ce que tu as et nage pour lui’. Je me suis fait tatouer [sa patte sur mon poignet] et je me suis dit : ‘essayons’. », a déclaré la nageuse.

Une victoire émouvante

Le jeudi 8 août 2024, la jeune femme a donc disputé le 10 km eau libre des Jeux Olympiques avec un objectif en tête : rendre hommage à son regretté toutou.

Après 2 heures, 3 minutes et 34 secondes d’une nage impressionnante, la Néerlandaise a remporté la médaille d’or devant l'Australienne Moesha Johnson et l'Italienne Ginevra Taddeucci. En émergeant de la Seine, Sharon a tout de suite pointé la patte de Rio tatouée sur son poignet et l’a embrassée.

« J'ai nagé pour lui de tout mon cœur. Je l'ai gagnée pour lui. », a-t-elle déclaré après sa course. Une victoire profondément émouvante et un bien bel hommage à un compagnon adoré.