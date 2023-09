Après avoir raté sa vocation, un chien est contraint à passer 5 ans de sa vie dans un refuge

Chase a passé les 5 dernières années de sa vie dans un chenil du PACT Animal Sanctuary, un refuge situé dans le Norfolk, en Angleterre. Le chien, croisé Berger Allemand et Berger Belge Malinois, y avait été admis après avoir échoué aux tests de chien policier.

Au fil des années, l’adoption de Chase est devenue de plus en plus difficile. Tout le monde sait que les chiens séniors ont plus de mal à séduire les adoptants potentiels… Or, c’est à l’âge de 8 ans que l’adorable quadrupède a rencontré la famille de ses rêves.

Une patience récompensée

Les héros de Chase se nomment Mike et Debbie Palmer ! Le couple de 56 ans a officiellement adopté le canidé il y a quelques jours, dans le village de Hellesdon.

Sonya Duncan / Eastern Daily Press

« En quelques secondes, j’ai senti le lien qui m’unissait à lui, a déclaré Mike à l’Eastern Daily Press. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de le ramener à la maison. J’avais dit que je voulais qu’il rentre à la maison avant le début de la coupe du monde de rugby, et ce jour-là, il était là ! »

Debbie a mis plus de temps à être convaincue. Elle était toujours attristée par la perte d’un petit chien en avril dernier, mais elle a fini par être séduite par le charme de Chase.

« On a l’impression qu’il est là depuis toujours »

Il faut dire que ce chien a apporté un véritable bonheur à leur quotidien. « Tout se passe très bien, poursuit Mike, notre lien est vraiment bon, on a l’impression qu’il est là depuis toujours ! Il est vraiment superbe avec nous. »

Sonya Duncan / Eastern Daily Press

Pour Mike, Chase est bien plus qu’un simple animal de compagnie. « Après avoir subi une opération du cerveau en 2015, j’ai réappris à tout faire, donc une partie de moi peut s'identifier à Chase, qui doit maintenant réapprendre à vivre dans une maison familiale. »

« Ma femme a vu les bienfaits qu’il m’a apportés. Je dirais que c’est lui qui m’a sauvé », a-t-il conclu.