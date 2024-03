Après avoir été retrouvée dans un sac poubelle, cette chienne croisée Husky se voit confier une mission spéciale au sein de la police

Comme le rapporte le média WWL TV, Luna n’était qu’un chiot quand elle a été abandonnée avec ses frères et sœurs dans un sac poubelle dans une benne à ordures d’Arkansas (États-Unis).

Aujourd’hui âgée de 3 ans, la chienne croisée Husky a heureusement été adoptée par C.W. Lemoine, un adjoint de la réserve de la police de St. Tammany Parish (Louisiane, États-Unis). En l’emmenant un jour à un événement professionnel et en voyant son comportement, son nouveau maître a eu soudainement une idée…

De l’abandon à une carrière dans la police

Depuis longtemps, C.W. Lemoine voulait lancer un programme de thérapie canine au bureau du shérif pour lutter contre le stress et en observant la manière d’interagir de Luna, il a décidé de se lancer.

© WWL TV

« Nous avons fait approuver le programme en tant que première thérapie K9 pour l’agence et l’Association nationale de la police a payé sa formation », a-t-il déclaré. Après environ 2 mois d’entraînement, la chienne est aujourd’hui certifiée par l’Alliance of Therapy Dogs.

Un remède anti-stress pour les agents de police

Désormais, quand Luna va au travail, elle ne traque pas les suspects et ne renifle pas les stupéfiants comme ses collègues canins. Au lieu de cela, elle donne de l’amour.

© WWL TV

« Je l’emmène avec moi en patrouille et les adjoints du quart l’apprécient vraiment parce qu’entre les appels, je la fais sortir de l’unité, ils la caressent et décompressent en quelque sorte », a déclaré son maître. « Elle est très désarmante rien que par son comportement. Elle n’a pas l’air d’un chien policier normal. », ajoute-t-il encore. L’adorable boule de poils intervient aussi lors d’événements communautaires, dans des maisons de soins infirmiers et des garderies.

Le shérif Randy Smith, à la tête de l’unité de St. Tammany Parish, est ravi de cette initiative et trouve que Luna est un moyen idéal d’aider à la santé mentale de tout le monde. Le projet semble même faire des émules, car d’autres agences ont déjà contacté C.W. Lemoine pour lancer leur propre programme de thérapie canine.

De son côté, le maître de la chienne, espère que Luna sensibilisera non seulement à la santé mentale, mais aussi au sauvetage des animaux dans le besoin.