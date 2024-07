Après avoir été abandonné près de la camionnette d’une association de sauvetage, un chien renoue avec le bonheur dans sa nouvelle famille

Au refuge de la Royal New Zealand Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA de Nouvelle-Zélande), Samuel était devenu l’un des favoris du personnel. Ce n’est donc pas sans émotion que ce gentil toutou a récemment quitté ses amis pour commencer une nouvelle vie dans une famille aimante.

Un triste abandon

C’est en mars dernier que Samuel a été pris en charge par le refuge. Le jeune chien avait été abandonné près du véhicule d’un agent de terrain de la SPCA. On l’avait en effet attaché à l’ombre, à l’arrière de la camionnette, avec de l'eau et de la nourriture. Une note déchirante l’accompagnait demandant aux agents de la SPCA de prendre soin de lui, car ses propriétaires n'étaient plus en mesure de le faire.

SPCA New Zealand / Facebook

Selon l’association de sauvetage, cet abandon reflète la réalité de nombreux propriétaires d'animaux de compagnie en Nouvelle-Zélande qui, avec la crise du coût de la vie, sont obligés de se séparer de leur compagnon à 4 pattes, car ils n’ont plus les moyens de s’en occuper.

Par bonheur, cette triste histoire trouve ici une issue heureuse, puisque Samuel a récemment été adopté par une gentille famille.

SPCA New Zealand / Facebook

Une nouvelle maison pleine d’amour

Comme le rapporte Newsweek, la SPCA de Nouvelle-Zélande a annoncé la bonne nouvelle sur sa page Facebook. Elle a également partagé le petit mot laissé par les nouveaux propriétaires de Samuel.

« J'ai vu cette première photo de lui attaché à l'arrière de la camionnette, il a dû être très effrayé. C'est un si bon garçon... il vient au café tous les jours où il est caressé et admiré. C'est si bon pour son ego ! Il adore m'aider dans le jardin, et partout où je vais, il aime être avec moi », peut-on ainsi lire dans ce message émouvant.

SPCA New Zealand / Facebook

« J'étais tellement démuni après avoir perdu mon garçon de presque 13 ans en mars que je n'aurais jamais pensé avoir un autre chien. Alors merci à toutes les personnes de la SPCA qui ont pris soin de Samuel et qui ont contribué à faire de lui un si beau garçon », conclut son nouveau maître avec gratitude.

A lire aussi : Un chiot négligé et enchaîné dehors en permanence retrouve la joie de vivre grâce à une association

SPCA New Zealand / Facebook

En compagnie de sa nouvelle sœur canine Maddie, Samuel profite désormais d’une nouvelle vie remplie d'amour, d'aventure et de joie. Ses anciens amis du refuge ne pouvaient pas être plus heureux pour lui. « Nous sommes si heureux que Samuel ait trouvé son heureux pour toujours, dans une maison avec tant d'amour », ont-ils ainsi écrit sur les réseaux sociaux. Une issue des plus fantastiques pour le gentil Samuel !