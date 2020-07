Après avoir cloné son chien avec succès, l'ancien Président islandais prévoit une vie sur plusieurs générations pour Samúr

Président de la république d’Islande pendant 20 ans, Ólafur Ragnar Grímsson et son épouse avaient fait cloner leur défunt chien via une entreprise américaine. Un chiot, fruit de ce clonage, est né et se porte bien.

Ólafur Ragnar Grímsson et sa femme Dorrit Moussaieff adoraient leur chien Sámur. Son décès avait donc causé énormément de peine à l’ancien président islandais et à l’ancienne première dame, qui avaient décidé de le faire cloner.

Le couple avait annoncé leur intention dans ce sens en octobre dernier. Le chef de l’Etat insulaire nordique de 1996 à 2016 en avait parlé lors d’une interview pour le média local RUV. C’est ainsi que la « copie » génétique de Sámur, un chiot prénommé Samson, est né quelque temps après aux Etats-Unis, comme le rapporte le site islandais en langue anglaise Iceland Review. Le jeune canidé est en parfaite santé.

Ólafur Ragnar Grímsson a lui-même annoncé la nouvelle via son compte Twitter.

For those who followed the sad news of our beloved #Samur passing away earlier this year, we now share the splendid, somewhat unbelievable, report that now #Samson has been borne in the USA due to the process of cloning. More news and pictures on Dorrit’s Instagram! pic.twitter.com/LofoSyzQVP