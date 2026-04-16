Après avoir aidé plus de 300 personnes dans les tribunaux, Lol, chien précurseur dans le domaine du soutien aux victimes, prend sa retraite

Lol a débuté en tant que chien d’assistance judiciaire en 2019 au tribunal de Cahors (Lot), et grâce à son soutien exceptionnel aux victimes, il a permis la démocratisation de son statut partout en France. Même les juges et les avocats les plus sceptiques sont revenus sur leur position après avoir rencontré le Labrador noir qui a œuvré durant 7 ans.

L’objectif de la présence du chien dans les tribunaux est de faciliter la prise de parole des victimes lors des procès, en particulier auprès des plus vulnérables comme les enfants. Maître Mustapha Yassfy qui a connu Lol a ses débuts confiait à France 3 : « Contrairement à ce que pourrait faire un humain, Lol ne juge pas la victime, il ne demande qu’une chose, c’est qu’on le touche, qu’on lui fasse des câlins ».

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Une présence qui fait la différence dans les cas graves

À de multiples reprises, Lol a permis de débloquer la parole de victimes de violences graves. En présence des forces de l’ordre ou au tribunal, le chien présent lors des auditions apporte un soutien intense, qui met les victimes dans des conditions émotionnelles stables pour pouvoir se livrer. Maître Yassfy ajoutait : « J’ai vu un enfant qui avait de graves problèmes. Les policiers étaient plusieurs autour de lui. Il a pris le chien, s’est mis à jouer avec lui. Il s’est assis puis il a tout raconté ». Les exemples allant en ce sens sont nombreux et témoignent du tact incroyable du canidé.

Lol : un pionnier inspirant

La présence des chiens dans les tribunaux a débuté aux États-Unis, c’est à ce propos dans ce pays que Frédéric Almendros, Procureur de la République de Cahors, s’est rendu pour découvrir les nombreux avantages de ce partenariat canin. Il expliquait : « Dans certains cas [les chiens ont la possibilité] d’assister le FBI ».

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Pendant un moment, Lol a été le seul chien d’assistance judiciaire en France, mais rapidement les tribunaux ont commencé à le solliciter et ont eux-mêmes choisi de convoquer d’autres chiens formés. Notamment grâce à des subventions d’État, une vingtaine de chiens ont pu être formée auprès de Handi’chiens, et sont actuellement sur le terrain. Ce n’est qu’un début selon Maître Yassfy.

Lol, lui, a débuté une nouvelle phase de sa vie puisqu’il est à la retraite. « Fatigué, épuisé », celui qui « perdait ses poils » lors des derniers procès et devait se rendre chez l’ostéopathe de manière hebdomadaire, mérite amplement de se reposer et de laisser la relève assurer la suite.