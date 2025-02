Après 72 heures de cavale, une chienne en fugue terrifiée est retrouvée grâce à une mission de sauvetage mêlant high-tech et intervention humaine

Quand la technologie et la solidarité œuvrent de concert, tout devient possible, y compris en matière de sauvetage d’animaux. On en a eu la preuve récemment près la fugue d’une chienne ayant vécu un terrible accident de la route.

Une chienne perdue depuis l’accident de voiture durant lequel sa maîtresse avait été blessée a fini par être retrouvée 3 jours plus tard à la faveur d’un effort collectif, impliquant notamment 2 drones, rapportait WFMJ le mercredi 5 février.

Le dimanche 2 février, Honey se trouvait à bord du véhicule de sa propriétaire Jenn Sharpe quand un accident est survenu entre Poland et Boardman, dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis). Si la conductrice était blessée, son amie à 4 pattes, elle, était indemne. Toutefois, le choc et les sirènes des ambulances l’ont terrifiée et elle s’est éloignée en courant, disparaissant dans les bois environnants.



Pet Lodge USA of Boardman / Facebook

Les recherches ont été lancées dans la foulée. Jenn Sharpe a reçu l’aide précieuse de 2 organisations opérant des drones munis de puissantes caméras. Il s’agit de Diversified Drone et Vantage Point, fondées respectivement par Josh Nicholas et Zach Dzurinda.

Les télépilotes ont commencé à ratisser la zone depuis les airs. Ils l’ont fait jour et nuit, coordonnant leurs manœuvres et se relayant régulièrement pour assurer un survol permanent du secteur.

La chienne a été localisée à plusieurs reprises et il y a eu autant de tentatives de capture, mais toutes se sont soldées par des échecs. Scott McCuskey de l’association Pet Lodge USA of Boardman, ainsi que Kimberly Perkins et Sarah Oaks d’All Paws are Perfect Rescue, ont échafaudé un plan avec Jenn Sharpe pour mettre fin à la cavale de Honey.

Heureux épilogue

Mercredi matin, Josh Nicholas et Zach Dzurinda ont à nouveau repéré la chienne sur leurs moniteurs. Les bénévoles et la maîtresse de Honey se sont rendus à l’emplacement indiqué, et Jenn Sharpe a enfin pu s’approcher d’elle en l’appelant. Elle a réussi à saisir sa laisse, qui était toujours attachée à son harnais. C’était la délivrance…

On peut voir le moment des retrouvailles dans la vidéo ci-dessous :

Honey a été sauvée à temps, les températures annoncées pour les jours à venir devant baisser fortement. De retour à la maison, elle n’aura pas à souffrir du froid.