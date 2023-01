Après 2 ans d'attente au refuge, ce chien sauvé d'une propriété surpeuplée a enfin sa chance

L’attente a été longue, mais la patience de Charlie et des bénévoles qui prenaient soin de lui a été récompensée. Ce chien d’une grande douceur mais qui était nerveux à cause de son passé a enfin pu tourner la page et commencer une nouvelle vie.

Un chien qui vivait au refuge depuis près de 2 ans et qu’on avait sauvé d’une vie de négligence a récemment été adopté, rapportait le média britannique Metro.

Charlie vivait dans une ferme de l’ouest du pays de Galles aux côtés de 44 autres chiens. Leur propriétaire s’était laissé dépasser par le nombre et ne parvenait plus à répondre aux besoins les plus élémentaires des canidés. Ces derniers souffraient ainsi de malnutrition, d’infestations de parasites et ne disposaient pas d’abri digne de ce nom.



La RSPCA (Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux) y était intervenue en janvier 2021. Le fermier avait accepté de laisser l’association emmener tous les chiens pour les soigner et leur offrir un nouveau départ.

Tous avaient trouvé des familles assez rapidement, mais Charlie, lui, était toujours au refuge Newport Animal Centre de la RSPCA. Extrêmement nerveux et craintif, il refusait de sortir de son box pendant de longues semaines.



Fort heureusement, il a fini par être adopté à quelques jours de Noël 2022. Aujourd’hui âgé de 6 ans, le chien recevait régulièrement la visite de Bethan Davies, qui habite Brecon dans le sud du pays. Charlie avait également passé quelques jours chez elle pour voir s’il se plaisait dans son nouvel environnement. C’était bien le cas.

« Fière des progrès que Charlie a réalisés »

L’adoption a été officialisée, et Charlie a pu enfin connaître la vie de famille heureuse qu’il mérite.

Une famille aimante et bienveillante, qui l’a aidé à surmonter ses craintes et son anxiété. « Je suis vraiment fière des progrès que Charlie a réalisés, dit en effet Bethan Davies. C’est un chien différent de celui qu’il était à son arrivée chez nous ». Sa maîtresse explique ainsi qu’il est devenu plus confiant, plus détendu en rencontrant de nouvelles personnes. Il se fait même des amis, les premiers ayant été les 2 autres chien de la maison, une Border Collie appelée Lily et un Basset Hound répondant au nom de Del.

