Après 18 années de loyauté envers sa famille, ce chien reçoit le plus émouvant des cadeaux d'adieu

Le moment était venu pour Walnut de s’en aller paisiblement, lui qui avait vécu une longue et heureuse vie au sein d’une famille qui le chérissait. Le maître de ce chien voulait des adieux pleins de bonheur et d’émotion pour ce dernier. Il a eu, pour cela, recours aux réseaux sociaux.

Walnut était adoré de sa famille, à commencer par son papa d’adoption Mark Woods, avec lequel il était inséparable depuis 18 longues et belles années. Forcément, à un âge aussi avancé, l’état de santé de ce chien de race Whippet n’était pas optimal. Le quadrupède souffrait même de plus en plus et les siens ont dû prendre une douloureuse décision : l’aider à s’en aller dans de bonnes conditions. Autrement dit, le faire euthanasier.

Avec le vétérinaire, Mark Woods a convenu d’une date. Pour Walnut, ses derniers instants en ce bas-monde devaient être heureux jusqu’au bout, à l’image de la vie qu’il avait menée auprès de sa famille. Son maître a donc eu l’idée d’inviter sur Facebook les gens à venir sur la plage préférée de Walnut, Porth Beach en l’occurrence (Sud-ouest de l’Angleterre), pour l’accompagner lors de cette ultime promenade. Celle-ci devait avoir lieu quelques heures avant le triste moment des adieux.

Le jour du rendez-vous, à 9h30 du matin, et alors que Mark Woods et sa famille s’attendaient à voir une poignée de personnes, ils ont été surpris et émus de constater qu’elles étaient des centaines, comme le rapporte The Dodo.

Beaucoup d’entre eux sont même venus accompagnés de leurs chiens. Tous voulaient soutenir les Woods et donner de l’affection à Walnut, qui a ainsi pu retrouver son coin favori, sentir l’air iodé, admirer la mer, recevoir des caresses et même tremper les pattes dans l’eau pour la dernière fois.

Un peu avant midi, le Whippet de 18 ans a rejoint le paradis des chiens. Il était entouré de ses proches et des autres canidés de la famille : Monty, Nelson et Charlie.