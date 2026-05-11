Après 150 jours de refuge, ce Pitbull échappe à l’euthanasie grâce à l'acteur Justin Theroux et à une association

Trouvée errante en 2024 sur une plage de Rockaway Beach (New York), Santi, une chienne de race Pitbull a été adoptée une première fois, avant d’être ramenée au refuge un an plus tard. Touché par la chienne qui était sur le point d’être euthanasiée après 150 jours au refuge, un bénévole a partagé son histoire sur les réseaux sociaux. Un appel à l’aide remarqué par l’acteur américain Justin Theroux qui a contribué à la diffusion du post et à faire en sorte qu’elle soit sauvée et recueillie par l’association NYC Pawsome Squad. En sécurité dans une famille d’accueil, elle espère trouver un foyer définitif.

Santi errait sur une plage de Rockaway Beach, dans le Queens (New York), en 2024, lorsqu’elle a été trouvée puis conduite au refuge. Adoptée une première fois, elle n’imaginait pas qu’un an plus tard elle serait abandonnée à cause d’une anxiété de séparation. Au sein de l’Animal Care Centers of NYC, la chienne de race Pitbull âgée de 8 ans a alors passé plus de 150 jours sans attirer l’attention d’une famille. Hélas, le temps lui était compté et elle était menacée d’euthanasie pour des raisons médicales.

NYC Pawsome Squad

Un appel à l’aide pour sauver Santi

Les bénévoles, pour qui Santi était la préférée, touchés par la situation de la chienne, ont alors décidé de partager son histoire sur les réseaux sociaux, espérant trouver de l’aide.

Cet appel à l’aide émouvant a été remarqué par un acteur célèbre : Justin Theroux (The Leftivers, Mulholland Drive et American Psycho. Celui-ci, fervent défenseur des animaux et parent d’une chienne de cette race prénommée Kuma à qui il a consacré un compte Instagram , œuvre pour faire changer les mentalités au sujet des Pitbulls qui sont très souvent mal considérés. En voyant la publication, il n’a pas hésité une minute à la relayer, et son geste rempli d’altruisme a eu d’importantes répercussions. Le refuge NYC Pawsome Squad s’est en effet proposée pour recueillir Santi, et ainsi la sauver de l’euthanasie.

NYC Pawsome Squad

« L'idée que son histoire se termine dans un refuge ne nous semblait pas juste — alors des gens sont intervenus pour la réécrire », expliquait Chelsea Domaleski, responsable de la communication à l'Animal Farm Foundation, au média The Dodo.

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Rapidement, une famille d’accueil a été trouvée pour elle et des soins lui ont été prodigués pour définir clairement quels étaient ses problèmes de santé. Il s’avérait qu’elle souffrait d’une myélopathie dégénérative (affection canine comparée à la SLA chez l’homme).

En sécurité, Santi n’a plus à craindre pour son avenir

En attendant de lui trouver un foyer définitif, la famille d’accueil s’est engagée à la garder chez elle, même si elle devait ne jamais être adoptée. En parallèle, une cagnotte participative a été mise en place pour financer ses soins vétérinaires. « Ce dont Santi a le plus besoin, c’est d’un foyer calme et compréhensif, capable de lui offrir stabilité, patience et amour alors qu’elle fait face à des problèmes de santé persistants. Un environnement détendu avec un jardin sécurisé serait idéal pour elle — un endroit où elle pourrait profiter en toute sécurité de l’air frais, explorer tranquillement et trouver un confort paisible à son propre rythme. Elle ne recherche pas un foyer actif ou très dynamique, mais plutôt un havre de paix où son bien-être passe avant tout », expliquait encore Chelsea.

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Désormais en sécurité, Santi peut profiter de la vie et ne plus craindre d’être abandonnée, car, quoi qu’il arrive, elle aura toujours des personnes sur qui compter, qui se sont engagées à prendre soin d’elle.

L’info Woopets : qu’est-ce que la myélopathie dégénérative ?

Maladie héréditaire souvent comparée à la SLA de l’humain, la myélopathie dégénérative apparaît chez les chiens âgés et cause plusieurs troubles.

Gêne dans les membres postérieurs et faiblesse musculaire progressive.

Problèmes de mobilité et incapacité du chien à supporter son propre poids.

Troubles de la coordination.

Paralysie.

Incontinence et infections urinaires.

Pour l’heure il n’existe aucun traitement curatif, mais des soins visant à soulager les douleurs et à améliorer le bien-être du chien.