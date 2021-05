L'appétit de votre chien est primordial ! Voici comment lui en apporter

Le chien a ses préférences et son attention se porte naturellement sur les aliments carnés, mais il est également sensible à d’autres saveurs. Ce qu’il mange doit être bon pour sa santé et son bien-être, mais aussi lui apporter du plaisir.

Le chien possède 7 fois moins de bourgeons gustatifs, ces récepteurs qui se trouvent au bout de la langue, que l’être humain. Toutefois, même si la sensibilité au goût des aliments est moindre chez les chiens, elle existe bel et bien et entre en compte dans leur perception de la nourriture, ainsi que dans le fait qu’ils privilégient certains types d’aliments et préfèrent en délaisser d’autres.

Ceci dit, c'est l'odorat qui prime lorsque le chien choisit sa nourriture. Il est son sens le plus développé et celui sur lequel il se fie en priorité.

L'odorat chez le chien et son rôle dans son alimentation

Les préférences gustatives et alimentaires des chiens se développent assez tôt dans leur vie, généralement autour de l’âge de 2 mois et à l’approche du sevrage du chiot.

Envisager l’alimentation du chien sans accorder une attention suffisante à la dimension du goût et surtout celle de l'odeur serait contraire aux besoins naturels et attentes de l’animal.

Nos amis canidés sont très sensibles aux senteurs émanant du contenu de leurs gamelles. Ils se basent avant tout sur leur odorat pour juger de l'intérêt d'un aliment. Vous l'aurez donc compris, l'odorat joue un rôle central dans l'appétit de votre chien.

Qu’est-ce qu’un aliment appétant pour un chien ?

L’appétence est une notion capitale quand on parle de l’alimentation destinée au chien. Parallèlement à leur odeur, le goût qui caractérise les aliments influe sur l’intérêt que l’animal peut leur porter.

La viande est le principal constituant de son régime alimentaire. Il est donc naturellement plus sensible à son goût et à son odeur. De ce fait, la fraîcheur de la viande fraîche et les senteurs qui s'en dégagent ont un rôle primordial. Plus les ingrédients sont frais et plus ils sont odorants. Conséquence : l'odorat de votre chien sera davantage sollicité et donc son appétence décuplée.

Pourquoi stimuler l'odorat de votre chien pour préserver son appétence ?

Il est essentiel de faire en sorte que les propriétés - olfactives en premier lieu, puis gustatives - d’un aliment pour chien soient préservées, et ce, jusqu'au moment où il est versé dans sa gamelle.

Comment élaborer un aliment pour chien sans en altérer le goût, tout en s’abstenant de recourir à des méthodes ou produits artificiels ?

Par la qualité des ingrédients

Il est indéniable qu’un aliment frais et dont la qualité est élevée offre davantage de saveurs et de senteurs. De la viande aux légumes, en passant par les huiles et les sources de glucides, ce sont les meilleures pièces qui donnent des recettes savoureuses et procurent du plaisir au chien.

Par le mode de cuisson

Tout comme les nutriments qu’il contient, les caractéristiques gustatives d’un aliment peuvent être perdues si l’on opte pour un mode de cuisson trop « agressif ». Ainsi, une cuisson trop rapide ou à haute température peut rendre la nourriture sensiblement moins savoureuse et donc altérer son degré d’appétence vis-à-vis du chien.

Par les modes de préparation, de traitement et de transport

La préparation, le conditionnement et toutes les autres étapes qui précèdent la sortie de l’aliment de son lieu de production influent, eux aussi, sur son goût. Les emballages, le mode de transport et les circuits d’approvisionnement également. Un aliment traité avec soin lors de ces différents stades aura plus de chances de conserver ses saveurs.

Une alimentation où saveur et bienfaits sont au rendez-vous

Parce qu’elle place le bien-être de l’animal devant toute autre considération, Edgard & Cooper s’emploie à proposer des recettes sèches (croquettes), humides (boîtes et barquettes), friandises et sticks à mâcher qui soient, à la fois, remplis de bienfaits pour la santé des chiens, mais aussi appétissantes par leur odeur.

Comme vous au restaurant, lorsque votre assiette chaude sort des cuisines arrivent à votre table, votre premier réflexe est de la sentir pour démarrer le plaisir des sens et de la dégustation. Avec son odorat hyper développé, imaginez donc à quel point l'odeur du plat est importante pour votre chien.

Pour stimuler l'odorat du chien et pour confectionner ses repas, la marque :

Sélectionne attentivement ses ingrédients : Edgard & Cooper n’utilise que de la viande et des abats frais dans ses recettes. Ils proviennent d’animaux élevés en plein air, nourris dans le respect de leur nature. Le même soin est accordé au choix des légumes et des fruits, ainsi que des huiles végétales et de poisson, riches en acides gras essentiels.

Cuit les aliments dans le respect des besoins de l’animal : les recettes Edgard & Cooper sont cuites lentement et à basse température, afin de protéger la qualité des aliments et leurs bienfaits.

Prend grand soin de ses produits : la marque privilégie les circuits courts et utilise des camions réfrigérés, ce qui évite de traiter les aliments pour préserver leur fraîcheur.

Chez Woopets, nous avons eu l'occasion de tester les recettes Edgard & Cooper et les chiens ont été conquis. Dès l'ouverture du paquet, le sens de l'odorat des chiens a suscité une curiosité difficile à contenir.

