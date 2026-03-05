Animeo officialise son partenariat avec Hill's pour permettre aux propriétaires d'animaux de mieux comprendre et prendre soin de leur compagnon

Animeo , est une jeune startup française qui accompagne les propriétaires d’animaux au quotidien grâce à un outil pédagogique qui simplifie et personnalise le suivi de la santé de leurs compagnons. Et l’année commence de la bonne patte, en officialisant son partenariat avec Hill’s , spécialisé dans la nutrition animale, pour l’année 2026. Voici les avantages pour les utilisateurs de la plateforme…

Elles ne sont pas près de s’arrêter en si bon chemin. Constance Tian et Romane Haller, les fondatrices d’Animeo, franchissent une nouvelle étape dans leur aventure félinement passionnante. Pour rappel, la plateforme lancée en novembre 2025 permet aux « pet parents » :

D’avoir un carnet de soins digitalisé pour leur fidèle compagnon (documents, rappels, suivi de santé).

De prendre rendez-vous avec des professionnels vérifiés du secteur animalier.

D’avoir accès à des contenus experts, rédigés par des professionnels engagés.

De bénéficier d’un système de récompenses unique, les Meo, qui valorisent les bons gestes du quotidien et font gagner des cadeaux chez les marques partenaires d’Animeo.

À l’heure actuelle, la plateforme fédère plus de 1 000 utilisateurs et compte déjà plus de 20 partenaires engagés (3115 Urgences Vétérinaires, Animaux.fr, Kiweeto…). Cette année, la jeune startup française a fait un nouveau pas en avant, 3 mois après son lancement à Station F, en officialisant son partenariat avec une référence mondiale de la nutrition animale : Hill’s.

Élue marque de l’année 2026 et recommandée par les vétérinaires, Hill’s met la science et la recherche au cœur de la conception de ses aliments pour satisfaire les besoins spécifiques des chiens et des chats, quel que soit leur âge.

Hill’s et Animeo, un partenariat au poil

« Ce partenariat avec Hill’s a une signification toute particulière pour nous, souligne Romane Haller, avoir un acteur aussi reconnu à nos côtés confirme que la mission d’Animeo résonne auprès de grandes marques expertes et engagées pour le bien-être de nos compagnons. »

En effet, les 2 acteurs du « pet care » partagent une même vision, celle de « mettre la science, la pédagogie et la prévention au cœur du bien-être animal ». En enrichissant sa plateforme avec l’expertise de Hill’s, Animeo affirme sa volonté d’accompagner les adoptants vers des décisions avisées, grâce aux compétences reconnues des professionnels du secteur animalier.

Mais concrètement, qu’est-ce que ce partenariat apporte aux utilisateurs d’Animeo, vous demandez-vous ? C’est très simple. Premièrement, ils bénéficient d’une offre exclusive Hill’s disponible directement sur la plateforme, grâce aux Meo récoltés. Deuxièmement, les « pets parents » accèdent à des conseils clairs, fiables et sourcés sur l’alimentation animale – qui, n’oublions pas, joue un rôle majeur sur la santé de nos boules de poils adorées.

Faciliter encore plus le quotidien des propriétaires d’animaux

Ce partenariat avec Hill’s permet à Animeo de développer de nouvelles offres et contenus utiles, tout en poursuivant son objectif : faciliter le quotidien des « pet parents » et rendre le bien-être accessible, grâce à un réseau de marques et de professionnels engagés.

Une preuve supplémentaire que la plateforme souhaite répondre aux attentes réelles des adoptants, en leur permettant de mieux connaître et prendre soin de leurs fidèles compagnons de vie !

Plus d’infos sur animeo.io.